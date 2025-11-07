Umut Yılmaz: "Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız" - Kızıkhamurkesen Halk Buluşması

Umut Yılmaz: "Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Kızıkhamurkesen Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşma adeta bir mitinge dönüştü.

Katılım ve eşlik edenler

Yılmaz’a başkan yardımcıları, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, AK Parti Şehitkamil Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediye birim yöneticileri de eşlik etti.

Yerinde tespit ve hızlı çözüm

Program boyunca vatandaşlarla samimi diyaloglar kuran Başkan Yılmaz, mahalledeki eksiklikleri yerinde tespit etti. Yollar, parklar, altyapı, temizlik hizmetleri ve sosyal tesis talepleri başta olmak üzere pek çok konuda vatandaşların görüşlerini dinledi. Yılmaz, talepleri tek tek dinleyerek çözüm noktasında gerekli talimatları anında ilgili birimlere iletti.

Yılmaz, "Şehitkamil’in her mahallesine aynı hizmet anlayışıyla yaklaşıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada biz olacağız. Sizlerin taleplerini öncelikli olarak değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Güven ve sorumluluk vurgusu

Hemşehrilerinin sevgisine ve güvenine layık olmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim için en değerli şey, hemşehrilerimizin duası ve desteğidir. Gittiğimiz her mahallede gördüğümüz bu coşku bize güç veriyor. Belediye olarak sadece bugünün değil, geleceğin Şehitkamil’ini inşa etmenin gayreti içindeyiz. Kızıkhamurkesen Mahallesi de bu hizmetlerden en üst düzeyde faydalanacak" ifadelerini kullandı.

Takip ve koordinasyon

Yılmaz, belediye yönetimi olarak hizmet anlayışlarını "yerinde tespit, hızlı çözüm" ilkesi üzerine kurduklarını belirterek, "Her mahallenin kendine özgü ihtiyaçları var. Masa başından değil, vatandaşımızın yanında olarak sorunları yerinde görmek ve çözümü de sahada üretmek istiyoruz. Bugün burada da aynı anlayışla hareket ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak sizlerin beklentilerini karşılayacağız. Bugün burada dile getirilen her talep bizim için çok kıymetli. İlgili birimlerimize anında yönlendirme yaptık. Bundan sonraki süreçte de bizzat ben konuların takibini yapacağım. Sizlerin huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, Başkan Yılmaz’a mahallelerine gösterdiği ilgi ve samimiyet için memnuniyetlerini dile getirerek, "Başkanımızın her zaman sahada olması bize güven veriyor. Taleplerimizi doğrudan kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Bu samimi yaklaşım için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, HALK BULUŞMALARI KAPSAMINDA KIZIKHAMURKESEN MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. MAHALLE SAKİNLERİNİN YANI SIRA ÇEVRE MAHALLELERDEN DE ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILDIĞI BULUŞMA, ADETA BİR MİTİNGE DÖNÜŞTÜ.