Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin farklı noktalarında vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. 3 mahallede hane ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz, "Masa başında değil, sokakta, vatandaşlarımızın arasında hizmet üretiyoruz" dedi.

Mahalle ziyaretleri ve yoğun ilgi

Yılmaz, Çamlıtepe, 8 Şubat ve Umut Mahallesi’nde birebir hane ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Çat kapı evlere konuk olan başkan, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve samimiyetiyle karşılandı.

Talepler yerinde dinlendi

Belediye hizmetlerine ilişkin vatandaşların nabzını tutan Yılmaz, yol, park, sosyal donatı alanları, temizlik ve daha birçok alandaki talepleri tek tek dinledi ve tamamlanan ile planlanan projeleri anlattı. Yılmaz, "Şehitkamil’de çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Hemşehrilerimizle el ele vererek, Allah’ın izniyle hayalini kurduğumuz mutlu ve huzurlu kenti hep birlikte inşa edeceğiz" sözleriyle projelere olan inancını vurguladı.

Yönetim anlayışı: Sokakta hizmet

Başkan Yılmaz, ilçenin yaşam kalitesini yükseltme yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bizim yönetim anlayışımız, masa başında değil, tam aksine sokakta, vatandaşlarımızın arasında şekilleniyor. İletişim bizim olmazsa olmazımız. Gerek birimlerimiz gerekse vatandaşlarımızla bizzat yaptığımız görüşmeler neticesinde adımlarımızı daha hızlı ve daha sağlam atıyoruz" dedi.

Halkla birlikte çözüm

Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi’nin gücünün halk olduğuna işaret ederek, "Şehitkamil’de herkesin mutlu olduğu bir belediyecilik modelini hayata geçirmek istiyoruz. Bu modelin içinde gençler, kadınlar, yaşlılar, esnafımız, öğrencilerimiz, 7’den 70’e herkes olacak. Bunu başarabilmenin yolu da vatandaşlarımızla birlikte hareket etmekten geçiyor. Ev ziyaretlerimiz de bunun en güzel örneği. Sorunları yerinde görüyor, talepleri dinliyor, birlikte çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri de kapılarını çalmalarından duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Yılmaz ve ekibine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

