Umut Yolcuları Derneği Mali'de 2.400 Kişiye Yardım Ulaştırdı

Umut Yolcuları Derneği, Mali'de başkent Bamako'da 2.400 ihtiyaç sahibine ekmek, sıcak yemek, gıda, Kur'an-ı Kerim ve nakdi yardım ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:41
Umut Yolcuları Derneği, Mali'de gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali, 6,4 milyon yardıma muhtaç insan barındıran ve 1,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme riskiyle yaşam mücadelesi verdiği bir ülke konumunda bulunuyor.

Eğitime ayrılan kaynakların tükenmesi nedeniyle 2 bin 36 okul kapatıldığı ve 610 binden fazla öğrenci'nin doğrudan etkilendiği Mali'de, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerdeki eksiklikler halkı dışarıdan gelen yardımlara muhtaç bırakıyor.

Yardım Faaliyeti ve Dağıtım

İnsanlık krizinin derinleştiği bölgede Umut Yolcuları Derneği, adak, akika, sadaka ve şükür kurbanı bağışlarını; ekmek ve sıcak yemek ikramlarını; gıda dağıtımıKur'an-ı Kerim hediyelerini ve nakdi yardımları bizzat bölgeye giderek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Başkent Bamako'nun kenar mahallelerinde gerçekleştirilen son yardım faaliyetiyle 2 bin 400 ihtiyaç sahibine erişildi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla ilk gün ekmek dağıtımı yapıldı; takip eden günlerde ise medreselerdeki öğrencilere sıcak yemekler ve kumanyalar ulaştırıldı. Öğrencilerin eğitimine destek amacıyla Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve nakdi yardım gerçekleştirildi ve bağışçılar tarafından gönderilen kurbanlar kesilerek muhtaçlara dağıtıldı.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Tüm yardım süreçlerinde şeffaflık sağlanması amacıyla işlemler kayıt altına alındı ve yapılan faaliyetlerin görüntüleri bağışçıların telefonlarına gönderildi. Dernek, Mali'deki çalışmalarıyla hem acil ihtiyaçları karşıladı hem de bağış süreçlerinde hesap verebilirliği ön plana çıkardı.

