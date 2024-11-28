UNDP Türkiye İklim Portalı'nı Türk Vatandaşlarına Tanıttı

UNDP İklim Portalı ile Bilinçli Eylemler Hedefleniyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile geliştirdikleri "İklim Portalı" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dragisic, bu portalın iklim değişikliği ile ilgili bilgilerin merkezi olacağını vurgulayarak, Türk vatandaşlarını bu önemli kaynağı etkin bir şekilde kullanmaya çağırdı.

İklim Portalı'nın Tanıtımı Yapıldı

İklim Portalı'nın tanıtımı Ankara'da gerçekleştirildi. Dragisic, Türkiye'nin iklim değişikliği eylemine olan bağlılığını belirterek, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından proje için fon sağlandığını ifade etti. Dragisic, İklim Değişikliği Başkanlığı ile iş birliği içerisinde karar alma araçlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Paydaşlarla İş Birliği

Dragisic, "İklim Portalı, Türkiye'de iklim bilgisi için ilk merkezdir. Bu portal, bireyleri ve kuruluşları iklim risklerine karşı etkin eylemler gerçekleştirmeye yönlendirecektir" dedi. Ayrıca, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için paydaşları gerekli bilgi ve kaynaklarla donatma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nden Destek

AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, iklim değişikliğinin ciddiyetine dikkat çekerek, bu projenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, iklim portalının, finansal işbirliklerinin temel amaçları olduğunu ve etkili bir şekilde kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

İklim Portalı'nın Fonksiyonları

"Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan İklim Portalı, bilinçli karar alma süreçlerine destek sağlamayı amaçlıyor. Bu portal, paydaşlar arası iletişimi ve işbirliğini artırarak, iklim değişikliği stratejilerine dair bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca, iklim eylem planlarının ilerlemesinin izlenmesi ve raporlanması için bir alan sunarak, çeşitli paydaşların ve kuruluşların ilerlemelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın takip etmesine olanak tanıyacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.