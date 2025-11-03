UNESCO 15 Aralık'ı 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' İlan Etti

UNESCO, Özbekistan'daki 43. Genel Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle 15 Aralık'ı 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:24
UNESCO'nun Özbekistan'daki 43. Genel Konferansında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda 15 Aralık 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak kabul edildi. Karar taslağı görüşülerek onaylandı.

Semerkant'ta düzenlenen konferans, 194 ülkeden gelen ve 5 binden fazla katılımcının yer aldığı oturumlarla geçti. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, oturumda yaptığı konuşmada önerinin eş sunucusu ülkelere teşekkür etti.

Aybet'in vurguları

Aybet, dillerin yalnızca iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda medeniyetlerin ruhu olduğunu belirterek, nesiller boyunca kolektif hafızayı, bilgeliği ve kimliği taşıdığını söyledi. Türk dili ailesinin geniş coğrafyada 200 milyondan fazla kişi tarafından konuşulduğunu ve ortak tarih ile değerlerle örülmüş zengin bir kültürel dokuyu temsil ettiğini vurguladı.

Aybet ayrıca, UNESCO'nun Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutlayarak çok dilliliğe, kültürel çeşitliliğe ve halklar arasında diyaloğa bağlılığını teyit ettiğini ifade etti.

15 Aralık'ın önemi

15 Aralık, Türk dilinin en eski yazılı belgelerinden Orhun Yazıtları'nın ilk defa deşifre edildiği gün olması nedeniyle tarihsel öneme sahip. Aybet, bu tarihin Türk medeniyetlerinin ortak kültürel ve sanatsal zenginliklerini simgelediğini, halklar arasında kültürel yakınlaşmayı ve diyaloğu teşvik eden bir gün olduğunu belirtti.

İlgili etkinlik

UNESCO kararının ardından yarın, Türk Kültürü ve Miras Vakfı tarafından Semerkant'ta, Türk devletlerinden katılımcıların da yer alacağı bir konferans düzenlenecek. Etkinlikte Türkiye'yi temsilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu konuşma yapacak ve UNESCO kararının detayları irdelenecek.

Özbekistan'da süren Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nda 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet (sol 3), konferansa katıldı.

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor