UNESCO Kahramanmaraş’ı Edebiyat Şehri Ağı’na Ekledi

UNESCO Kahramanmaraş’ı 'Edebiyat Şehri' Olarak Tescilledi

Cahit ZarifoğluAbdurrahim KarakoçNecip FazılAşık Mahzuni ŞerifUNESCO’nun Edebiyat Şehirleri Ağı'na dahil olarak kültürel potansiyelini dünya sahnesinde duyurdu.

Kahramanmaraş, "Edebiyat" kategorisinde Türkiye’den seçilen ilk şehir oldu. Şehir, BarcelonaBeyrutDublinBağdatMelbourneTancaLahore63 şehirlik önemli ağın en yeni üyesi haline geldi.

Kutlama Programı ve Katılımcılar

Bu tarihi tescilin kutlanması amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde özel bir program düzenlendi. Programa; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, şehir protokolü ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Programda Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğu, bu tescilin şehir ve ülkeye sağlayacağı katkılar ile şehirde sürdürülen ve planlanan büyük kültür-sanat projeleri ele alındı. Etkinlikte müzisyenler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Öcal Oğuz programda şu değerlendirmeyi yaptı: "Kahramanmaraş’ı tebrik ediyorum, azimli ve özenli bir dosya ile aday oldular. Bu adaylık sürecini de başarılı bir şekilde tamamlayarak, ’UNESCO’nun Edebiyat Şehirleri Ağı’ edebiyat alanında dahil oldular. Bu, edebiyat alanında ilk şehrimiz ve elbette çok önemli. Kahramanmaraş hem klasik edebiyat hem modern hem de halk edebiyatı açısından önemli şair ve yazarlara sahip. Edebiyatın bu gücünün şehrin gücünün olması, kültür endüstrisine katkı vermesi, bu durumun tabana yayılarak halkın da destek vermesi ile gelire ve kazanca esin kaynağı olacağına ümit ediyoruz. 'UNESCO’nun Edebiyat Şehirleri Ağı' gerçekten Türkiye’de dünyada da çok kabul görülen bir durum. Bu perspektifin Kahramanmaraş’ta da yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz".

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise "Gerçekten gurur dolu bir gün ve UNESCO’ya girme iradesi hepimizin malumuydu. Herkesin çok büyük emekleri var. Geçtiğimiz günlerde Paris’te gerçekleştirilen toplantı ile emeğimiz sonuca ulaştı ve Kahramanmaraş, ’UNESCO’nun Edebiyat Şehirleri Ağı'na girmiş durumda. Şehrimiz, altyapısı ve üstyapısı ile çok ciddi bir faaliyet sürdürürken, aynı zamanda ‘Edebiyat İyileştirir’ mottosu ile hep beraber güçlü bir irade ortaya koyarak UNESCO’da şehrimizi ‘Edebiyat Şehri’ olarak tescillendirdik. Bu gurur hepimizin, tüm Kahramanmaraş halkının, yazarlarımızın ve şairlerimizin ve bundan sonra yetişecek söz üstatlarının. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, bu tescille birlikte hem yerel hem uluslararası kültür ve edebiyat etkinliklerinde daha görünür hale gelmeyi hedefliyor; kentte planlanan projeler ve programlarla edebiyatın toplumsal yaşama katkısının artması amaçlanıyor.

