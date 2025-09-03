UNESCO KİFAÇ Sözleşmesi 20. Yılı Ankara'da Kutlandı

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (KİFAÇ) Sözleşmesi'nin 20. yıl dönümü, Bilkent Cyberpark'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlik, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Açılış ve vurgular

Özlem Ece, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanı, açılışta şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu buluşma kültürel çeşitliliği koruma ve yaşatma konusunda gösterdiğimiz iradenin güçlü bir göstergesi diye düşünüyorum."

Ece, taraf devletlerin 20 yıldır sivil toplum kuruluşları ve yaratıcı topluluklarla beraber sözleşmenin konularında aktif rol almasının önemine dikkat çekti ve ekledi: "Bütün bu deneyimler 20 yıl boyunca yaşanan tecrübeler bize gösteriyor ki kültürel çeşitlilik yalnızca geçmişi korumak değil, günümüzün yaratıcılığını beslemek ve geleceğin kültür ekosistemine katkı sunmak demektir."

Dijitalleşme ve politika öncelikleri

Fatoş Altunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı, sözleşmedeki "Kültürel çeşitlilik, insanlığın ortak mirasını oluşturmaktadır ve herkesin yararına olacak şekilde korunması, geliştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini özet niteliğinde olduğunu söyledi.

Altunç, kültürel ifadelerin korunmasının küresel bir çaba gerektirdiğini vurguladı ve dijitalleşmenin getirdiği fırsat ile risklere dikkat çekerek, "Dijital çağın dinamiklerini gözeten politikalar üretmek, sözleşmeyi dijital ortamlara uyarlamak ve içerik üreticilerin haklarını etkin şekilde korumak önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer alacaktır" diye konuştu.

Tanıtım ve kapanış

Nizamettin Kazancı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili, KİFAÇ'ın Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler içinde en kapsamlı olanı olduğunu belirtti. Kazancı, sözleşmenin kapsamını halka açık programlarla tanıtmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, panel oturumları ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.