UNESCO, Şeyh Edebali’nin 700. Yılını Anma Yılı İlan Etti — Rektör Kaplancıklı Değerlendirdi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali’nin 700’üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınmasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:14
UNESCO, Şeyh Edebali’nin 700. Yılını Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Listesine Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması kararını değerlendirdi. Rektör Kaplancıklı, alınan kararın Bilecik ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Rektör Kaplancıklı'nın değerlendirmesi

Kaplancıklı, "UNESCO tarafından verilen bu karar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir onur vesilesi olmuştur. Yalnızca Bilecik’in manevi hafızasında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak değerleri arasında yer alan bilgelik, adalet ve insan merkezli düşünce anlayışının da uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Rektör sözlerine şöyle devam etti: "Şeyh Edebali, hoşgörüyü, birliği, adaleti ve ilmi merkeze alan düşünceleriyle Anadolu’nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır. Onun ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü, bugün de hem devlet yönetiminde hem akademik hayatta hem de toplumsal yaşamda yol gösterici bir ilke olmaya devam etmektedir."

2026 yılı boyunca Şeyh Edebali’nin fikir dünyasını ve manevi mirasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtacak akademik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirileceği belirtildi. Kaplancıklı, bu önemli gelişmeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, UNESCO nezdinde kabul edilen bu kararın Şeyh Edebali’nin evrensel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağına yürekten inandıklarını ifade etti.

