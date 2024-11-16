UNFCCC İcra Sekreteri Stiell'den G20 Liderlerine İklim Finansmanı Çağrısı

UNFCCC İcra Sekreteri Stiell, G20 Zirvesi'ne İklim Finansmanı Mesajı Gönderdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, G20 Zirvesi'nde iklim finansmanının önemine dikkat çekerek, 'G20 Zirvesi, net küresel sinyaller göndermelidir.' dedi.

Stiell, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), G20 Zirvesi'ne katılacak liderlere mesaj gönderdi. Stiell, küresel iklim krizinin, dünyanın en büyük ekonomileri için en önemli önceliklerden biri olması gerektiğini vurguladı. 'Müzakere sürecimiz dışında iklim finansmanı konusunda ilerleme sağlanması da kritik öneme sahip,' diye ekledi.

G20'nin Rolü ve İklim Krizi

Stiell, iklim değişikliğinin etkilerinin G20 ülkelerini sarstığını belirterek, 'Tedarik zincirleri bozuldu, gıda fiyatları yükseldi ve enflasyon arttı. İklim konusunda daha cesur adımlar atmak her G20 ekonomisi için temel bir kendini koruma ilkesidir' dedi. Emisyonların hızlı bir şekilde kesilmesinin, iklim değişikliğinin ekonomik felaketine karşı tek çözüm olduğunu vurguladı.

Güçlü İklim Finansmanı İhtiyacı

Küresel iklim finansmanının artırılmasının daha güçlü büyüme, daha fazla istihdam ve daha güvenli enerji sağlaması gerektiğinin altını çizen Stiell, 'Bakü'deki müzakereciler yeni bir iklim finansmanı hedefi üzerinde çalışıyor. Herkes COP'un yarı noktasında risklerin farkında,' şeklinde konuştu.

Son olarak, G20 liderlerinin uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanarak, 'Çalkantılı bir dönemden geçen bölünmüş bir dünyada, insanlığın küresel ısınmadan kurtulmak için sahip olduğu en iyi ve tek şans budur. Başka bir yol yok,' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.