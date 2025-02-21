UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, ABD Fon Kesintisinin Etkilerini Açıkladı

ABD'nin Fon Kesintisi UNFPA Çalışmalarını Olumsuz Etkileyecek

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, ABD hükümetinin UNFPA fonlarını askıya almasının "vahim" bir durum olduğunu belirtti. Khan, söz konusu fon kesintisinin, Türkiye, Gazze ve Ukrayna gibi bölgelerde yürütülen önemli insani yardım faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyeceğini ifade etti.

Khan, yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak, ABD hükümeti, UNFPA’nın çalışmalarının uzun süreli bir ortağı ve destekleyicisidir. Küresel ölçekte, UNFPA’nın insani yardım fonlarının neredeyse %50’si ABD tarafından sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Gazze ve Ukrayna'daki Etkiler

Gazze’de UNFPA destekli yaklaşık 50 bin hamile kadına yönelik sağlık hizmetleri sağlandığını belirten Khan, bu hizmetlerin şu an durduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna’da, 640 bin kadın, kız çocuğu ve şiddetten korunmaya ihtiyaç duyan bireylerin UNFPA tarafından sağlanan koruma hizmetlerinden yararlandığını ancak bu hizmetlerin de askıya alındığını aktardı.

Khan, özellikle Gazze ve Ukrayna’da etkilenen insan sayısının çokluğuna dikkat çekerek, ABD'nin UNFPA fonlarını askıya almasının "vahim" sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.

Diğer Bağışçılar ve Destek Çağrısı

UNFPA'nın yurt dışındaki diğer bağışçılardan gelen desteklerle çalışmalarına devam ettiğini belirten Khan, "Japonya, Güney Kore ve Türk firmaları gibi diğer bağışçılar sayesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'de Suriyeli mülteciler ve depremzedeler için yürütülen insani yardım çalışmalarının %60'ının ABD tarafından finanse edildiğine dikkat çekti.

Khan, UNFPA’nın genel merkeziyle yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vererek, medyanın bu alandaki desteklerinin hayati önem taşıdığını da belirtti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, ABD'nin fonları askıya almasının UNFPA'nın Türkiye, Gazze ve Ukrayna'daki faaliyetlerine etkisine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, ABD'nin fonları askıya almasının UNFPA'nın Türkiye, Gazze ve Ukrayna'daki faaliyetlerine etkisine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.