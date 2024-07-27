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ÜNİ-VERİ Projesi: İş Gücü Piyasası Göstergeleri Genişletildi

ÜNİ-VERİ projesi, 2024 YKS tercih dönemi öncesinde iş gücü göstergelerini 15'e çıkardı. Adaylar için kapsamlı veri sunuluyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:48
ÜNİ-VERİ Projesi: İş Gücü Piyasası Göstergeleri Genişletildi

ÜNİ-VERİ Projesinin Kapsamı Genişletildi

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan ÜNİ-VERİ projesinde, iş gücü piyasası göstergeleri artırıldı ve veri kapsamı güncellendi. Yeni düzenlemeyle, adayların üniversite tercihleri öncesinde erişebilecekleri gösterge sayısı 15'e çıkmıştır.

Yeni Göstergeler Neler?

Projenin güncellenmesi ile birlikte iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, sektör bazında dağılım ve firma büyüklüğü dağılımı başlıklarının yanı sıra, istihdam oranı, yönetici pozisyonlarında çalışma oranı, akademide çalışma oranı, bir işte ortalama çalışma süresi, iki iş arası geçen süre, ortalama çalışılan iş yeri sayısı, girişimcilik oranı, girişim yaşam süresi dağılımı ve katma değerli girişimcilik endeksi göstergeleri de eklendi.

Kapsam ve Kullanım

ÜNİ-VERİ, 2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletildi. Kullanıcılar, www.cbiko.gov.tr adresinden grafikler aracılığıyla verilere ulaşabilir.

OECD tarafından "iyi uygulama örneği" olarak tanınan proje, bölüm bazında analiz yaparak üniversite tercihi yapacak adayların ve yeni mezunların bilinçli kararlar almalarını hedefliyor.

Danışmanlık Hizmetleri

ÜNİ-VERİ sayfasındaki kullanım talimatlarını takip eden adaylar, tercih ettikleri bölümlerin analizlerine ulaşabilir. Ayrıca, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) üzerinden ilgili verilere erişim sağlanabilir.

Duyurular ve güncel bilgiler için, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin resmi sosyal medya hesapları (@tccbiko) üzerinden takip edilebilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen "ÜNİ-VERİ"nin...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen "ÜNİ-VERİ"nin içerdiği iş gücü piyasası göstergelerinin sayısının artırıldığı, veri kapsamının genişletilerek güncellendiği bildirdi. Üniversite tercihi yapacak adayların dikkatini çeken ÜNİ-VERİ projesinde yer alan "iş bulma süresi", "başlangıç ücreti", "nitelik uyuşmazlığı", "kamuda işe yerleşme oranı", "sektör bazında dağılım" ve "firma büyüklüğü dağılımı" başlıklı 6 göstergenin sayısı 2024 YKS tercih dönemi öncesinde yapılan güncellemeyle 15'e çıkarıldı.

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