UNICEF: 2023 yılında 473 milyon çocuk ihtilaf bölgelerinde yaşıyor

UNICEF'in raporuna göre, 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuk ihtilaf bölgelerinde yaşadı, rakamın 2024'te artması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:32
UNICEF: 2023 yılında 473 milyon çocuk ihtilaf bölgelerinde yaşıyor

UNICEF'in Çarpıcı Raporu: 473 Milyon Çocuk İhtilaf Bölgelerinde Yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığını açıkladı. Bu rakamın 2024'te daha da yükselebileceği öngörülüyor. UNICEF'in yayımladığı rapor, çocukları etkileyecek krizlere dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Çocuklar İçin Sistemlerin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Rapor, çocukların haklarını ve refahını koruma konusunda sistemlerin yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sadece hizmet sunumunu değil, sistem yaklaşımlarının da güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Bu yaklaşımlar, okulları ve toplulukları koruyan afet hazırlık çerçevelerinden acil durumlarda uyum sağlayabilen eğitim sistemlerine kadar geniş bir yelpaze içeriyor.

Çatışmalardan Etkilenen Çocuk Sayısı Artıyor

UNICEF raporunda, çocukların hakları ve refahının giderek tehdit altında olduğu vurgulanırken, dünya genelinde 473 milyon çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığı bilgisine yer verildi. 1990'larda %10 seviyesinde bulunan çatışmadan etkilenen çocukların oranı, günümüzde neredeyse iki katına çıkarak %19’a ulaşmış durumda.

Ekonomik Zorluklar ve Borç Yükü

Ekonomik duruma dair uyarılarda bulunan rapor, yaklaşık 400 milyon çocuğun borç yükü altında ezilen ülkelerde yaşadığını belirtiyor. Rapor, 34 Afrika Birliği ülkesinden 15’inin eğitim bütçesinden daha fazlasını borç ödemelerine ayırdığını aktarıyor.

İklim Değişikliği ve Çocuklar

Çevre ve iklim değişikliğine dair endişeleri de dile getiren rapor, çocukların fizyolojik ve gelişimsel özellikleri nedeniyle iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilendiğine dikkat çekiyor. Örneğin, 5 yaş altı çocuklar, iklim değişikliğiyle bağlantılı küresel hastalık yükünün %88’ini taşıyor.

Küresel Yönetimin Önemi

Son olarak, rapor küresel yönetimin önemi üzerine odaklanıyor ve yeni krizlerin bu yönetim anlayışını zorlayacağına dair öngörülerde bulunuyor. Ülkelerin, ortak zorluklara karşı uyumlu bir yanıt oluşturup oluşturmayacağı sorgulanıyor. Rapor, çocuklar için ilerlemenin, küresel ve ulusal önceliklerin daha uyumlu hale getirilmesini gerektirdiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler
2
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart
4
Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı
5
İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti
6
Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Görüştü
7
Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!