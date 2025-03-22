UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'ın geçici hükümetine kız çocuklarının eğitimine yönelik kaldırılan yasağın derhal sona ermesi çağrısında bulundu.
UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Afganistan'da yeni eğitim öğretim yılı başlarken, 6. sınıfı tamamlayan kız öğrencilerin eğitim almasının engellendiği yasağa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Russell, "Afganistan'daki kız çocukları, 3 yıldan fazla süredir eğitim haklarından mahrum kalıyor. Tüm kız çocuklarının okula dönmesine hemen izin verilmelidir. Eğer bu yetenekli ve parlak kız çocukları eğitimden yoksun bırakılırsa, sonuçları nesiller boyu hissedilecektir." dedi.
Russell, eğer Afganistan'daki kız çocuklarına yönelik bu eğitim yasağı 2030 yılına kadar devam ederse, 4 milyondan fazla kız çocuğunun etkileneceğini belirtti. Bu durumun sonuçlarının, "felaket" Ayrıca Russell, kadın doktor ve ebe sayısındaki düşüşün, kadınları önemli tıbbi hizmetlerden mahrum bırakacağına dikkat çekti; bu durumun, 3 bin 500'den fazla bebeğin ve 1,600 annenin hayatını kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Russell, "Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil, kaybedilen hayatları ve parçalanan aileleri temsil ediyor." şeklinde konuştu. Taliban, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı yönetmeye başladıktan sonra ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi. Kız çocuklarının öncelikle ortaokul ve liselerde, ardından Aralık 2022'de üniversitelerde eğitim almaları engellenmişti. Ayrıca, Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alındı. Taliban, ülke genelinde kadın kuaförlerini ve güzellik salonlarını yasaklamanın yanı sıra, kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girişini kısıtlamış, dizi ve sinema filmlerinde rol almalarını yasaklamıştır.
Taliban’ın Kadınlara Yönelik Kısıtlamaları
Ayrıca Russell, kadın doktor ve ebe sayısındaki düşüşün, kadınları önemli tıbbi hizmetlerden mahrum bırakacağına dikkat çekti; bu durumun, 3 bin 500'den fazla bebeğin ve 1,600 annenin hayatını kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Russell, "Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil, kaybedilen hayatları ve parçalanan aileleri temsil ediyor." şeklinde konuştu.
Taliban, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı yönetmeye başladıktan sonra ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi. Kız çocuklarının öncelikle ortaokul ve liselerde, ardından Aralık 2022'de üniversitelerde eğitim almaları engellenmişti. Ayrıca, Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alındı.
Taliban, ülke genelinde kadın kuaförlerini ve güzellik salonlarını yasaklamanın yanı sıra, kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girişini kısıtlamış, dizi ve sinema filmlerinde rol almalarını yasaklamıştır.