UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Ayrıca Russell, kadın doktor ve ebe sayısındaki düşüşün, kadınları önemli tıbbi hizmetlerden mahrum bırakacağına dikkat çekti; bu durumun, 3 bin 500'den fazla bebeğin ve 1,600 annenin hayatını kaybetmesine yol açabileceğini ifade etti. Russell, "Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil, kaybedilen hayatları ve parçalanan aileleri temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Taliban’ın Kadınlara Yönelik Kısıtlamaları

Taliban, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı yönetmeye başladıktan sonra ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi. Kız çocuklarının öncelikle ortaokul ve liselerde, ardından Aralık 2022'de üniversitelerde eğitim almaları engellenmişti. Ayrıca, Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alındı.

Taliban, ülke genelinde kadın kuaförlerini ve güzellik salonlarını yasaklamanın yanı sıra, kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girişini kısıtlamış, dizi ve sinema filmlerinde rol almalarını yasaklamıştır.