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UNICEF: Gazze'de Çocuklar Gündelik Şiddetin Ortasında

UNICEF, Gazze'de çocukların günlük olarak şiddet, açlık ve hastalığa maruz kaldığını vurguladı, dünya buna kayıtsız kalamaz!

Yayın Tarihi: 14.12.2024 04:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 04:58
UNICEF: Gazze'de Çocuklar Gündelik Şiddetin Ortasında

UNICEF İcra Direktörü'nden Çarpıcı Açıklamalar

İşleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki çocukların yaşadığı korkunç duruma dikkat çekerek, "(Gazze'de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz," ifadelerini kullandı.

Son Şiddet Olayı

Russell, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'na düzenlenen hava saldırısında en az 8 çocuğun da aralarında bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını hatırlattı. Bu olay ile birlikte son bir ay içinde Gazze'de hayatını kaybeden çocuk sayısının 160'ı aştığını belirten Russell, "Bu, kasım ayının başından itibaren her gün ortalama 4 çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor," dedi.

Çocuklar Düşünülmüyor

Catherine Russell, Gazze'deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunun durdurulmasında güçlerinin bulunmadığını vurgularken, "Diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödüyorlar," diye ekledi.

Korkutucu İstatistikler

Son 14 ayda Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Russell, Türkiye'yi etkileyen koşullarda 1,1 milyon çocuğun acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

İnsani Durum ve Acil Yardım İhtiyacı

Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidinin devam ettiğini ve insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti. "Gazze genelinde çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor. Bu durum, yüz binlerce çocuğun da bulunduğu 1.9 milyon insanı yerlerinden etti," dedi. Ayrıca, Gazze'de güvenli bir alan yok ve çocuklar temel ihtiyaçlardan yoksun bir hayat sürdürmek zorunda kalıyor.

Önlenebilir Hastalıklar Baş Gösteriyor

Önlenebilir hastalıkların hızla yayıldığını belirten Russell, binlerce çocuğun deri döküntüleri ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığını vurguladı. Son olarak, Russell, "Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz," diyerek uluslararası topluma bir çağrıda bulundu.

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