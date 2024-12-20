UNICEF: Gazze'deki Çocuklar İçin Korku ve Yoksunluk Günlük Hayat

UNICEF: Gazze'deki Çocukların Durumu Korkunç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze'deki İletişim Uzmanı Rosalia Bollen, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Korku, yoksunluk ve akıl almaz acılar, Gazze'deki birçok çocuk için günlük bir gerçek." dedi. Bollen, Gazze'de kadınların ve çocukların %96’sının temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurguladı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Bollen ayrıca, Gazze'nin kuzeyinin son 75 gündür neredeyse tamamen kuşatma altında olduğunu ve insani yardım görevlileri için en yürek parçalayıcı yerlerden biri haline geldiğini ifade etti. Bölgedeki durumun içler acısı olduğunu belirten Bollen, 14,500’den fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini ve binlercesinin yaralandığını söyledi.

Her Yer Mezarlık Gibi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge ise Gazze'deki binaların %69’unun yıkıldığını veya hasar gördüğünü aktardı. Su ve gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığını belirten Wateridge, "İnsanlar sığınaklarda bile saldırılardan korunamıyor. Tüm Gazze artık bir mezarlık. 2 milyondan fazla insan mahsur kaldı, dışarı çıkamadı ve ihtiyaçları reddediliyor," ifadelerini kullandı.

Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne sererken, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor.