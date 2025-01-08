UNICEF: Gazze'deki Çocuklar İçin Yeni Yıl Ölüm ve Acı Getirdi

UNICEF'ten Uyarı: Gazze'deki Çocuklar İçin Acı Dolu Bir Yeni Yıl

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirerek, yeni yılın Gazze'deki çocuklar için daha fazla acı ve ölüm getirdiğine dikkat çekti.

UNICEF'in yazılı açıklamasında, İcra Direktörü Catherine Russell şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk hava etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı."

Çocuklar İçin Kritik Tehditler

Açıklamada, kış koşulları ve temel barınma imkanlarının yetersizliğinin çocuklar için ciddi tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı. Gazze’de 1 milyondan fazla çocuk derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum kaldı ve son 15 ayda çok sayıda aile yerinden edildi. Bu süreçte, 26 Aralık’tan itibaren 8 yenidoğan ve bebek, hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu durum, vücut sıcaklığını düzenleyemeyen bebekler için ciddi bir tehdit olarak kaydedildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze’deki insani durumun kontrolden çıktığı belirtirken, bölgeye giren yardım tırlarının sayısının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunun altı çizildi. Kısıtlı sayıda faaliyet gösteren hastanelerin acil ihtiyaçlara yanıt veremez durumda olduğu vurgulandı. Sivil altyapının tahrip edilmesi ailelerin gıda, temiz su, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimini daha da zor hale getiriyor.

Özellikle, Kamal Advan Hastanesi, Gazze’nin kuzeyinde pediatri bölümü bulunan tek hastane ve işleyen tek tıbbi tesisi olarak işlevsiz hale geldi. Hastanenin kapatılması, bölgedeki tıbbi hizmetlerin zaten kritik olan durumunu daha da kötüleştirdi.