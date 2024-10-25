UNICEF: Gazze'deki Çocuklar Tıbbi Bakım Alamıyor

UNICEF Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'deki tıbbi tahliye işlemlerine izin vermediğini ve bu durumun çocukların hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Tıbbi Tahliyeler Dram Boyutunda

Elder, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Gazze'de günde ortalama bir çocuğun bile tıbbi tahliye edilemediğine dikkat çekti. "Bu ölümcül yavaş tempo devam ederse, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bin 500 çocuğun tahliyesinin tamamlanması 7 yıl alacak," dedi.

Çocuklar Hangi Koşullarda Sıkışıp Kalıyor?

Elder, çocukların yalnızca bombalar ve kurşunlardan değil, aynı zamanda gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamamaktan dolayı da yaşamlarını yitirdiğini ifade etti. Bu yılın başından itibaren 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında, her ay ortalama 296 çocuğun tahliye edildiğini fakat İsrail'in kara saldırılarının başlamasıyla bu sayının sadece 22'ye düştüğünü belirtti.

Refah Sınır Kapısı ve Reddedilen Hastalar

Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasının ardından sadece çeşitli hastalıklarla mücadele eden 127 çocuğun tahliye edilmesine izin verildiğini ifade eden Elder, İsrail ordusuna ait örgüt tarafından onaylanan hastaların dışındaki durumların kaydedilmediğini ve bu kayıtsız bürokrasinin çocukların acılarını artırdığını vurguladı.