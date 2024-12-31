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UNICEF: Gazze'deki Soğuklar ve Yetersiz Kaynaklar Çocukları Tehdit Ediyor

UNICEF, Gazze'de 23 Aralık'tan bu yana soğuklar nedeniyle ölen bebek sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:29
UNICEF: Gazze'deki Soğuklar ve Yetersiz Kaynaklar Çocukları Tehdit Ediyor

Gazze'de Donarak Ölen Bebek Sayısı Arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de artan soğuklar ve yetersiz barınma koşulları nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana yedi bebeğin donarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. UNICEF İletişim Yöneticisi Ricardo Pires, bu trajik durumun daha fazla çocuğun da tehlikede olduğu konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Artan Soğuklar ve Sınırlı Kaynaklar

Pires, Gazze'deki mevcut koşulların ailelerin ve çocukların son 14 aydır süren mücadelesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti ve ilerleyen günlerde sıcaklıkların daha da düşmesinin düşündürücü olduğunu vurguladı.

Pires, “Maalesef, insanlık dışı muameleye maruz kalan ve soğuktan korunmayan daha fazla çocuk ve bebeğin hayatını kaybetmesi muhtemel,” dedi. UNICEF'in verilerine göre, mevcut savaş koşulları nedeniyle yetersiz barınma, sağlık hizmetleri ve gıda erişimi olmayan çocukların dondurucu soğuklara karşı korunacak bir donanımı bulunmuyor.

Özellikle Yeni Doğanlar İçin Risk

Yeni doğanlar, bebekler ve rahatsızlığı bulunan çocukların tehlike altında olduğuna dikkat çeken Pires, UNICEF ekiplerinin sahada gerekli yardımı sağlamak için büyük çaba harcadığını ancak insani yardım örgütlerinin gerekli boyutta yardım sağlama yetkisinin son derece kısıtlı olduğunu kaydetti.

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