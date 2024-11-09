UNICEF: Gazze'nin Kuzeyinde Kıtlık Tehlikesi Alarm Veriyor

UNICEF'ten Kıtlık Alarmı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti. Russell, çocukların yetersiz beslenmeden en çok etkilenen kesim olduğunu vurguladı.

Acil Önlemler Gerekiyor

Russell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hayat kurtarmak için acil adım atılması gerektiğini ifade etti. Engelsiz insani yardım erişimi ve ticari mal sevkiyatının önemine dikkat çeken Russell, bu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

UNICEF İcra Direktörü, "Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olması son derece endişe verici," diyerek bu durumun aciliyetini yeniden hatırlattı.

Son olarak, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin mevcut olduğunun kayıt altına alındığını belirtti.