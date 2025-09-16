UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

UNICEF, Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu, Gazze kentinin en ağır etkilenen bölge olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:11
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram'den çarpıcı uyarı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına Gazze'den çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ingram, görüşmede, "Gazze Şeridi'nde halihazırda 26 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Bunların sadece 10 binden fazlası Gazze kentinde." dedi.

İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki ailelerin zorla kitlesel olarak yerlerinden edilmesinin en savunmasızlar için ne kadar ölümcül bir tehdit olduğuna tanıklık ettiğini söyleyen Ingram, "700 günden fazla süren amansız çatışmalar nedeniyle hırpalanmış ve travmatize olmuş yaklaşık yarım milyon çocuğun bir cehennemden kaçıp başka bir cehenneme gitmesini beklemek insanlık dışı." ifadelerini kullandı.

Ingram, Gazze kentindeki insanların el-Mavasi bölgesinde geçici çadırların bulunduğu "sözde insani bölgelere" itildiğinin altını çizdi.

Son birkaç günde Gazze kentindeki insanların yerinden edilme oranının arttığını belirten Ingram, yaklaşık bir aylık süreçte Gazze kentinden Gazze'nin güneyine doğru 150 bin civarında kişinin hareket ettiğini söyledi.

Ingram, buradaki insanların tehlikede kalmak veya tehlikeli olduğunu bildikleri bir yere kaçmak arasında sıkışıp kaldığını ifade ederek, "İnsanların taşındığını görüyoruz ancak ailelerin Gazze kentinde kalmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Bazı aileler etrafı inceledikten sonra Gazze kentine dönüyor. Tanıştığım bir aile, keşif görevi yaptıktan sonra yolculuk yapmamaya karar verdi. Çünkü kendileri için güvenli bir yer olmadığını söylediler." dedi.

Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme oranının giderek arttığını vurgulayan Ingram, şunları kaydetti: "Gazze Şeridi'nde halihazırda 26 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Bunların sadece 10 binden fazlası Gazze kentinde. Ağustosta Gazze Şeridi genelinde taradığımız her 8 çocuktan 1'inden fazlası akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyaydı. Bu, Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar kaydettiğimiz en yüksek seviyeydi ve Gazze kentinde bu oran her 5 çocuktan biriydi."

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor
2
Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
3
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
4
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
5
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
6
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa