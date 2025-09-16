UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram'den çarpıcı uyarı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına Gazze'den çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ingram, görüşmede, "Gazze Şeridi'nde halihazırda 26 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Bunların sadece 10 binden fazlası Gazze kentinde." dedi.

İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki ailelerin zorla kitlesel olarak yerlerinden edilmesinin en savunmasızlar için ne kadar ölümcül bir tehdit olduğuna tanıklık ettiğini söyleyen Ingram, "700 günden fazla süren amansız çatışmalar nedeniyle hırpalanmış ve travmatize olmuş yaklaşık yarım milyon çocuğun bir cehennemden kaçıp başka bir cehenneme gitmesini beklemek insanlık dışı." ifadelerini kullandı.

Ingram, Gazze kentindeki insanların el-Mavasi bölgesinde geçici çadırların bulunduğu "sözde insani bölgelere" itildiğinin altını çizdi.

Son birkaç günde Gazze kentindeki insanların yerinden edilme oranının arttığını belirten Ingram, yaklaşık bir aylık süreçte Gazze kentinden Gazze'nin güneyine doğru 150 bin civarında kişinin hareket ettiğini söyledi.

Ingram, buradaki insanların tehlikede kalmak veya tehlikeli olduğunu bildikleri bir yere kaçmak arasında sıkışıp kaldığını ifade ederek, "İnsanların taşındığını görüyoruz ancak ailelerin Gazze kentinde kalmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Bazı aileler etrafı inceledikten sonra Gazze kentine dönüyor. Tanıştığım bir aile, keşif görevi yaptıktan sonra yolculuk yapmamaya karar verdi. Çünkü kendileri için güvenli bir yer olmadığını söylediler." dedi.

Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme oranının giderek arttığını vurgulayan Ingram, şunları kaydetti: "Gazze Şeridi'nde halihazırda 26 bin çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Bunların sadece 10 binden fazlası Gazze kentinde. Ağustosta Gazze Şeridi genelinde taradığımız her 8 çocuktan 1'inden fazlası akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyaydı. Bu, Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar kaydettiğimiz en yüksek seviyeydi ve Gazze kentinde bu oran her 5 çocuktan biriydi."