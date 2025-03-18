UNICEF: İsrail'in Saldırılarında Çocuk Ölüm Oranı Rekor Kırdı

UNICEF, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından 1 günde 130'dan fazla çocuğun öldüğünü duyurarak en yüksek ölüm oranını kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:08
UNICEF: İsrail'in Saldırılarında Çocuk Ölüm Oranı Rekor Kırdı

İnternasyonel UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dehşet verici sonuçları olduğunu bildirdi.

Russell, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir. Bu, son 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil etmektedir," ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki saldırılarda, çocukların ve ailelerin uyuduğu geçici barınakların hedef alındığını belirten Russell, "Bu, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının bir başka ölümcül hatırlatıcısıdır," diyerek durumu eleştirdi.

Russell, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesinin çocuklar için riskleri artırdığını vurgulayarak, "Son insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesinin üzerinden 16 gün geçti," şeklinde ifade etti.

Bir milyon çocuğun acı çektiği Gazze'de, Russell, "Bu bir milyon çocuk, 15 aydan fazla süren savaşın acılarına maruz kalmakta ve tekrar korku ve ölüm dolu bir dünyaya itilmiştir. Saldırılar ve şiddet hemen durdurulmalıdır," diyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Russell ayrıca, uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesi, insani yardımların derhal sağlanması, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Gazze'den gelen bilgi ve görüntülerin durumun ne kadar kötü olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Russell, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nü Vurduğunu Açıkladı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı
3
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi
5
Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart
7
Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu