UNICEF: İsrail'in Saldırılarında Çocuk Ölüm Oranı Rekor Kırdı

İnternasyonel UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dehşet verici sonuçları olduğunu bildirdi.

Russell, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir. Bu, son 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil etmektedir," ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki saldırılarda, çocukların ve ailelerin uyuduğu geçici barınakların hedef alındığını belirten Russell, "Bu, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının bir başka ölümcül hatırlatıcısıdır," diyerek durumu eleştirdi.

Russell, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesinin çocuklar için riskleri artırdığını vurgulayarak, "Son insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesinin üzerinden 16 gün geçti," şeklinde ifade etti.

Bir milyon çocuğun acı çektiği Gazze'de, Russell, "Bu bir milyon çocuk, 15 aydan fazla süren savaşın acılarına maruz kalmakta ve tekrar korku ve ölüm dolu bir dünyaya itilmiştir. Saldırılar ve şiddet hemen durdurulmalıdır," diyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Russell ayrıca, uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesi, insani yardımların derhal sağlanması, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Gazze'den gelen bilgi ve görüntülerin durumun ne kadar kötü olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Russell, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir," dedi.