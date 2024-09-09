UNICEF, Lübnan'a Acil Durum İçin 33 Ton Tıbbi Yardım Gönderdi

UNICEF'ten Lübnan'a Önemli Yardım

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'a acil durumlar için 33 ton tıbbi malzeme ulaştırdı. Bu malzemelerin, bölgede süregelen sağlık krizinin hafifletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, UNICEF'ten teslim aldıkları bu tıbbi yardımlarla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Ebyad, malzemelerin acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlandığını ve İsrail'in saldırılarından etkilenen 100 bin insanın yararlanması için devlet hastaneleri ile sağlık merkezlerine dağıtılacağını belirtti.

Bir Sağlık Krizi Ortamında

Bakan Ebyad, mevcut durumda sağlık sektörünün acil durumlara karşı hazırlıklarını artırma gerekliliğine vurgu yaptı ve gelen malzemelerin içinde bebekler ve anneler için özel ürünlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

UNICEF Temsilcisi Beigbeder'in Değerlendirmesi

UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder, ülkenin mevcut krizlerinin yanı sıra savaş yükünü kaldırmada zorlandığını ifade etti. Sağlık hizmetleri ve temel hizmetlerin tehlikeye girdiği konusunda uyarılarda bulunan Beigbeder, teslim ettikleri malzemelerin, yeni bir gerilim durumunda sağlık kurumlarının daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bölgedeki Siyasi Gerginlikler

Beigbeder, özellikle Lübnan'ın güneyindeki gerginliğin devam etmesine bağlı olarak çocuklar ve aileler için duyulan endişenin artmakta olduğunu da aktardı. Unutulmamalıdır ki, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor.