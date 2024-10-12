DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.141.456,68 0,72%

UNICEF: Lübnan'da 7 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 7 çocuk yaşamını yitirdi. UNICEF, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:06
UNICEF: Lübnan'da 7 Çocuk Hayatını Kaybetti

UNICEF'ten Korkutucu Rapor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, kısaca UNICEF, son 48 saat içinde İsrail tarafından Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Üç Hava Saldırısı Gerçekleşti

UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesi, bu konudaki bilgileri X platformu üzerinden paylaştı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda çocukların hayatlarını kaybettiği belirtiliyor.

Çocukların Hayalleri Yarım Kaldı

Yapılan açıklamada, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutları, Lübnan'daki devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldı" ifadesine yer verildi.

Ateşkes Çağrısı

UNICEF, çocukların korunmasının elzem olduğunu vurgulayarak, İsrail ve Lübnan'daki ilgili taraflara derhal ateşkes çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
2
Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti
3
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
4
Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Simsiyah' Yürüyüşü
5
Malatya'da Yeni Bir Okul Daha Açıldı
6
Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak