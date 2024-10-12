UNICEF: Lübnan'da 7 Çocuk Hayatını Kaybetti

UNICEF'ten Korkutucu Rapor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, kısaca UNICEF, son 48 saat içinde İsrail tarafından Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Üç Hava Saldırısı Gerçekleşti

UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Şubesi, bu konudaki bilgileri X platformu üzerinden paylaştı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda çocukların hayatlarını kaybettiği belirtiliyor.

Çocukların Hayalleri Yarım Kaldı

Yapılan açıklamada, "İsrail saldırılarında ölen çocukların hayalleri ve umutları, Lübnan'daki devam eden şiddet nedeniyle bir anda yarıda kaldı" ifadesine yer verildi.

Ateşkes Çağrısı

UNICEF, çocukların korunmasının elzem olduğunu vurgulayarak, İsrail ve Lübnan'daki ilgili taraflara derhal ateşkes çağrısında bulundu.