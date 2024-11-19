UNICEF: Lübnan'da Her Gün 3 Çocuk Ölüyor

UNICEF'le Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Lübnan'da son iki ayda her gün ortalama 3’ten fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Elder, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında bu duruma dikkat çekti.

Artan Çocuk Ölümleri ve Savaşın Etkileri

Lübnan'da son iki aydan daha kısa bir sürede 200’ün üzerinde çocuğun öldüğünü hatırlatan Elder, bu ölümlerin durdurulması için gerekli adımların atılmadığını belirtti. Bununla birlikte, bu acı tabloya ilişkin "sessiz bir dehşet normalleşmesinin" yaşandığını vurguladı. Elder, "Çok daha fazlası yaralandı ve travma geçirdi. İnsanlık olarak, bir daha asla Gazze'deki çocukların kıyımına tanık olmamalıyız. Ancak Lübnan'daki çocuklar için de benzer ürpertici durumlar söz konusu," ifadelerini kullandı.

Okul Kapatmalar ve Psikolojik Etkiler

UNICEF Sözcüsü, Lübnan'daki artan saldırılar nedeniyle bu ayın başında açılan bazı okulların yeniden kapandığına işaret etti ve bu durumun çocuklar üzerinde ağır psikolojik etkileri olduğunu belirtti. Elder, "Lübnan'da yaşanan, Gazze'de olduğu gibi, tahammül edilemez durum artık sessizce kabul edilebiliyor. Bir kez daha çocukların çığlıkları duyulamıyor ve dünyanın sessizliği sağır edici hale geliyor. Bu, korkunç ve kabul edilemez yeni bir normal" dedi.

İsrail’in Saldırılarındaki Artış

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmekte, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemektedir. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu saldırılar sonucunda 3,516 kişi yaşamını yitirmiştir; bunların arasında 902 kadın ve çocuk, 212 sağlık çalışanı yer almaktadır. Ayrıca, 14,929 kişinin yaralandığı bildirilmiştir.

Yerinden Edilen Kişiler ve Göç Dalgası

Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edilmiştir. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin >610,000'den fazlasının Suriye'ye göç ettiğini resmi olarak açıklamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.