DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,42%
ALTIN
3.361,44 -0,21%
BITCOIN
3.496.446,68 -1,84%

UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında

Sudan'ın Zemzem Mülteci Kampı'nda çatışmaların artması nedeniyle yüz binlerce çocuk büyük risk altında, uyarısını UNICEF yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:31
UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında

UNICEF'ten Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın batısındaki Faşir kentinde bulunan Zemzem Mülteci Kampı'nda artan çatışmalar sonucunda yüz binlerce çocuğun risk altında olduğunu bildirdi. UNICEF, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Kuzey Darfur'da Faşir'deki Zemzem Mülteci Kampı'nda ve çevresinde çatışmalar tırmanırken yüz binlerce çocuk risk altında." ifadelerine yer verdi.

Çatışmalar ve Saldırılar

Sudan ordusu, yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Zemzem kampına yönelik saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, isyancı HDK milislerinin, silahsız sivillere yönelik ihlallerini sürdüğünü ve bunların Zemzem Mülteci Kampı dahil olmak üzere mülteci kamplarına yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

İaysir, Sudan hükümetinin, Zemzem Mülteci Kampı'nda yaşanan yakma ve mülk tahrip etme gibi trajik olayları kınadığını belirterek, "Bu iğrenç uygulamalar, insan haklarının açık bir ihlali teşkil ediyor ve sorumlular hesap vermeli," ifadesini kullandı. Hükümet sözcüsü, HDK'nin eylemlerinin uluslararası insancıl hukuk açısından terör örgütü olarak sınıflandırılması gerektiğini vurguladı.

İaysir, Sudan hükümetinin bu iğrenç uygulamalara ilişkin uluslararası sessizliğe hayret ettiğini ve uluslararası toplumu, insani yardım örgütlerini bu ciddi ihlalleri gidermeye çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
2
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Temaslar İçin Pakistan'da
4
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı
5
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
6
UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında
7
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor