UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında

UNICEF'ten Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın batısındaki Faşir kentinde bulunan Zemzem Mülteci Kampı'nda artan çatışmalar sonucunda yüz binlerce çocuğun risk altında olduğunu bildirdi. UNICEF, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Kuzey Darfur'da Faşir'deki Zemzem Mülteci Kampı'nda ve çevresinde çatışmalar tırmanırken yüz binlerce çocuk risk altında." ifadelerine yer verdi.

Çatışmalar ve Saldırılar

Sudan ordusu, yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Zemzem kampına yönelik saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, isyancı HDK milislerinin, silahsız sivillere yönelik ihlallerini sürdüğünü ve bunların Zemzem Mülteci Kampı dahil olmak üzere mülteci kamplarına yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

İaysir, Sudan hükümetinin, Zemzem Mülteci Kampı'nda yaşanan yakma ve mülk tahrip etme gibi trajik olayları kınadığını belirterek, "Bu iğrenç uygulamalar, insan haklarının açık bir ihlali teşkil ediyor ve sorumlular hesap vermeli," ifadesini kullandı. Hükümet sözcüsü, HDK'nin eylemlerinin uluslararası insancıl hukuk açısından terör örgütü olarak sınıflandırılması gerektiğini vurguladı.

İaysir, Sudan hükümetinin bu iğrenç uygulamalara ilişkin uluslararası sessizliğe hayret ettiğini ve uluslararası toplumu, insani yardım örgütlerini bu ciddi ihlalleri gidermeye çağırdı.