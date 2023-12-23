UNİCEF'ten Gazze açıklaması: 5 yaş altı 335 bin çocuk hayatını kaybetme tehlikesi ile yüz yüze

UNİSEF, yayınladığı raporda Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü belirtti. Gazze'de bulunan 5 yaş ve altı 335 bin çocuk için bu durum daha fazla risk teşkil ettiğinin altı çizildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bulgular, Gazze Şeridi'ndeki 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. UNICEF, önümüzdeki haftalarda beş yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme biçiminden muzdarip olacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor."

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze'de 7 Ekim tarihinden bugüne saldırılar şiddetini artırarak sürüyor. Dönem dönem iletişim hatlarının saldırılardan zarar görmesi sonucu bölgeye iletişim tamamen kesiliyor. Bu süreçte Gazze'ye ulaşım imkanı ortadan kalkıyor. Bölgede sağlık sisteminin ise çökme noktasında olunduğu ve bu durumun salgın hastalıkları riskini çok yükselttiği belirtiliyor.