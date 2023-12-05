UNİCEF'ten Gazze'deki Yaşananlara Dair Açıklama Geldi: Çocukların İnsani Yardıma İhtiyacı Var!
Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddeti giderek artıyor ve bu, özellikle çocuklar ve aileler üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Endişe verici bir şekilde, çocuklar büyük ölçüde etkileniyor ve şu ana kadar 5.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde, yarısı çocuk olan 1,7 milyondan fazla insan yaşam alanlarından oldu. Gazze'de yaşananlara UNİCEF de sessiz kalamadı. UNİCEF yaptığı paylaşımda 'Tüm savaşlarda ilk ve en çok acı çekenler çocuklardır.' ifadelerini kullandı.
UNİCEF resmi internet sitesinden Gazze paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda özellikle çocuklara dikkat çeken kurum, 'Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyondan fazla insan yerinden edildi. Suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimleri yok. Evleri yıkıldı; aileleri parçalandı.' ifadeleri ile bölgede yaşananların ne kadar ağır olduğuna vurgu yaptı.
'Savaşların bile kuralları vardır' sözleri ile devam eden açıklamada, hiçbir çocuğun temel ihtiyacından geriye bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Çocukların rehin tutulmasına dair de ayrıntılara yer verilen açıklamada 'Hiçbir çocuk rehin tutulmamalı veya silahlı çatışmalarda hiçbir şekilde kullanılmamalıdır' ifadeleri dikkat çekiyor.
İsrail'in sivillere hedef aldığı saldırılarında hastanelere ve sığınma noktalarına gerçekleştirilen eylemlere karşı 'Hastaneler ve okullar uluslararası insancıl hukuka uygun olarak bombalamalardan korunmalı ve askeri amaçlarla kullanılmamalıdır.' açıklamasına yer verildi. Özellikle çocukların yaşamak zorunda kaldığı bu yıkım anlarının gelecek nesiller tarafından karşılanacağına vurgu yapıldı.