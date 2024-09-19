UNICEF'ten Gazze ve Batı Şeria'daki Çocuklar İçin Kayıp Nesil Uyarısı

UNICEF'ten Kayıp Nesil Uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çocukların, uzun süreli öğrenme kaybı nedeniyle "kayıp bir nesil riskiyle" karşı karşıya olduklarını belirtti.

Çocuklar Korkunç Bir Durumda

Chaiban, Gazze ve Batı Şeria’ya yaptığı ziyaretlerin ardından düzenlediği video konferansla basın toplantısı gerçekleştirerek, “7 Ekim korkunç bir gündü, ama o günden itibaren her gün çocuklar için korkunç bir gün oldu” ifadelerini kullandı. Gazze’de olduğu kadar Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Chaiban, çocukların öğrenme fırsatlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Durum Ciddi

UNICEF yetkilisi, Gazze’de okullara, hastanelere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik devam eden saldırıların yanı sıra, çocukların beslenme yetersizliği, solunum yolu enfeksiyonları ve ölümcül hastalıklarla mücadele ettiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’de siviller için güvenli alan bulunmadığını ve insani yardım girişlerinin sınırlı sayıda geçiş noktası nedeniyle büyük zorluklar yaşandığını belirtti.

Zihin Sağlığı Krizi

Chaiban, İsrail saldırılarının çocukların zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekerek, “Gazze'deki her bir çocuk ciddi bir zihinsel sağlık ve psikososyal stres yaşıyor” dedi.

Batı Şeria'da Gerginlik

Batı Şeria'daki gerginliği “barut fıçısı” olarak tanımlayan Chaiban, birçok askeri operasyon sonucunda şehirlerin ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. “Birçok ev hasar gördü veya yıkıldı” diyerek, Ekim 2023'ten bu yana artan şiddetin yeni engeller oluşturduğunu belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Chaiban, gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, “Acil bir ateşkese ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Gazze’deki yıkım ve Batı Şeria'daki şiddetin bölgeye kalıcı barış ve güvenlik getirmeyeceğini belirterek, bu durumun ancak İsrailli ve Filistinli çocuklar ile gelecek nesillerin haklarını önceleyen müzakerelerle sağlanabileceğini ifade etti.