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UNICEF'ten Lübnan'daki Çocuklar İçin Acil Uyarı

UNICEF, Lübnan’daki savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini vurguladı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:13
UNICEF'ten Lübnan'daki Çocuklar İçin Acil Uyarı

UNICEF: Lübnan'daki Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Lübnan’da süregelen savaşın çocukların hayatlarını altüst ettiğini ve bu durumun birçok çocuğa ciddi fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bıraktığını belirtti.

Gerginliğin Artışı ve Etkileri

Russell, Lübnan’da artan gerginliğin çocuklara olan etkisini vurgulayan bir yazılı açıklama yaptı. 4 Ekim'den bu yana her gün en az bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve 10 çocuğun yaralandığına dikkat çekti. Aylar süren sürekli bombalamalar nedeniyle fiziksel zarar görmeden kurtulan birçok çocuk ise etraflarındaki şiddet ve kaostan dolayı derin bir endişe yaşamaktadır.

Çocukların Yaşadığı Zorluklar

Russell, "Lübnan'da devam eden savaş, çocukların hayatlarını altüst ediyor. Birçok durumda önemli fiziksel yaralar ve derin duygusal izler bırakıyor." diyerek yıkıcı bilançosunun her gün arttığını ifade etti. Çocukların duygusal, davranışsal ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Güvenli Ortamın Kaybı

Russell, savaşın çocukların ihtiyaç duyduğu güvenli ortamları yok ettiğini belirterek, "Çocuklar uzun süreli travmatik strese maruz kaldıklarında, ciddi sağlık ve psikolojik risklerle karşı karşıya kalıyor ve bu durumun sonuçları bir ömür boyu sürebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

Acil Ateşkes Çağrısı

UNICEF'in sahada çocuklara destek olmaya çalıştığını aktaran Russell, gerçek iyileşmenin yalnızca şiddetin sona ermesiyle başlayabileceğini dile getirdi. Lübnan’daki çocukların, temel hizmetlere güvenli erişim sağlayabilmesi ve savaşın getirdiği travmadan kurtulabilmesi için derhal kalıcı bir ateşkes gerektiğinin altını çizdi. "Daha fazla çocuğun yaralanmasını veya ölmesini önlemek ve Lübnan’daki her çocuğun geleceğini korumak için hemen harekete geçmeliyiz," diyerek yapılması gerekenleri vurguladı.

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