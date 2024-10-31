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UNICEF: UNRWA Yasası Uygulanırsa Ölümcül Sonuçlar Olacak

UNICEF, İsrail Meclisi'nin UNRWA yasasının uygulanmasının ölümcül sonuçları olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:44
UNICEF: UNRWA Yasası Uygulanırsa Ölümcül Sonuçlar Olacak

UNICEF'ten Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail Meclisi'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında çıkardığı yasayı tam olarak uygulamasının ölümcül sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yasa ve UNRWA'nın Rolü

Yazılı bir açıklama yapan UNICEF, UNRWA'nın, Filistinlilere temel hizmetler ve koruma sağlayan ana ajans olduğunu vurguladı. Açıklamada, Gazze'deki insani yardım çalışmalarının bel kemiğini oluşturan UNRWA'nın, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hizmetleriyle de dikkat çekti.

Alternatif Yok

UNICEF, "UNRWA’nın alternatifi yoktur" ifadesiyle, UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından Filistinli mültecilere hizmet sunmak için görevlendirilen tek ajans olduğunu belirtti. UNICEF, UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 18 binden fazla çalışana sahip olduğunu ve sağlık, eğitim gibi temel hizmetleri sunan kapsamlı bir sosyal hizmet ağı olduğunu aktardı. "Hiçbir BM ajansı bu sorumluluğu devralamaz" mesajını verdi.

Gazze'deki Acil İhtiyaçlar

Ayrıca, UNRWA'nın Gazze'de acil yardım faaliyetleri için vazgeçilmez bir rol üstlendiği ve şu anda 2.2 milyon insanın bu yardımlara acil ihtiyaç duyduğu ifade edildi. UNICEF açıklamasının sonunda, "Gazze’deki çocuklar, son yılların en ciddi insani krizlerinden birini yaşıyor ve bu karar uygulamaya konulursa ölümcül sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İsrail Yönetimi'nin Baskıları

Öte yandan, İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik hava saldırılarının başlamasıyla birlikte UNRWA hakkında karalama kampanyasına başladı. 12 bin çalışanı bulunan ajansın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla, ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere destek sağlayan ajansın itibarsızlaştırılması için kampanyalar yürütmeye devam ediyor. Son olarak, İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir tasarıyı kabul etti.

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