UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor

Yagi Tayfunu'nun Güneydoğu Asya Üzerindeki Etkileri

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren Yagi Tayfunu sonucu yaklaşık 6 milyon çocuğun olumsuz koşullara maruz kaldığını duyurdu.

UNICEF’in Açıklaması

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü June Kunugi, tayfunun neden olduğu yıkımın en ağır sonuçlarının savunmasız çocuklar ve ailelerini etkilediğini belirtti. Yagi, bu yıl Asya'da meydana gelen en güçlü tayfun olarak kaydedildi.

Hasarın Boyutu

Yagi Tayfunu nedeniyle en çok etkilenen bölgelerde, çoğu Vietnam’da yer alan 850 okul ve 550 sağlık merkezi hasar gördü. Kunugi, "İklim krizi nedeniyle Doğu Asya ve Pasifik'teki çocukların, iki nesil öncesine nazaran altı kat daha fazla riskle karşı karşıya olduğunu" vurguladı.

Kayıplar ve Acil Destek Gereksinimi

Tayfun sonucunda Vietnam'da 292, Myanmar'da ise 226 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlangıçta 15 milyon dolara gereksinim duyduğunu açıkladı.