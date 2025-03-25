UNICEF: Yemen'de 5 Yaş Altı Çocukların Yüzde 50'si Akut Yetersiz Besleniyor

Yemen'de Çocukların Geleceği Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, 10 yılı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Yemen'de, 5 yaş altındaki her 2 çocuktan birinin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını bildirdi.

Çatışmalar Çocukların Geleceğini Çalıp Götürüyor

Hawkins, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Yemen'deki çatışmanın trajik bir dönüm noktasına ulaştığını ifade ederek, bunun çocukların geleceğini kararttığını ve bir nesli hayatta kalmak için savaşa zorladığını vurguladı.

Açlık ve Kriz Durumu Alarm Veriyor

Yemen'de artan açlık ve diğer krizlere dikkat çeken Hawkins, "5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor. Bunlar arasında 537 binden fazlası şiddetli yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Bu durum yaşamı tehdit eden ve tamamen önlenebilir bir krizdir" dedi.

Yetersiz Beslenmenin Uzun Dönem Etkileri

Yetersiz beslenmenin, bağışıklık sistemini zayıflatıp çocukların büyümesini engellediğini belirten Hawkins, "Bu sadece bir sağlık krizi değil, binlerce çocuk için ölüm cezası anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Hamile ve Emziren Kadınlar için Endişe Verici Durum

Ülkede 1,4 milyon hamile ve emziren kadının da yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Hawkins, "Bu durumun etkisi nesiller boyu hissedilecektir" dedi.

Gıda Fiyatlarındaki Şok Artış

Hawkins, gıda fiyatlarının 2015 yılından bu yana yüzde 300 arttığını kaydederek, bu felaketin doğal değil, insan yapımı olduğunu vurguladı. Uzun yıllardır devam eden çatışmaların Yemen'in ekonomisini, sağlık sistemini ve altyapısını yok ettiğini belirtti.

UNICEF'in Yemen'deki Destek Süreci

UNICEF'in, zor ve tehlikeli çalışma koşullarına rağmen sahada kalmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Hawkins, Yemenli çocuklara yardım etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Kritik Yardım İhtiyacı

Hawkins, BM'nin 2025 için başlattığı yardım kampanyasının sadece %25'inin finanse edildiğine işaret ederken, acil kaynak eksikliği durumunda artan ihtiyaçlar karşısında asgari hizmetlerin dahi sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu.