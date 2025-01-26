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UNIFIL'den İsrail Ordusuna Uyarı: Sivillere Ateş Açmaktan Kaçının

UNIFIL, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaması çağrısında bulundu. Çekilme süreci ise belirsizlikte.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:57
UNIFIL'den İsrail Ordusuna Uyarı: Sivillere Ateş Açmaktan Kaçının

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu'na, sivillere ateş açmaktan kaçınması çağrısı yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla UNIFIL güçlerinin bölgede konuşlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki durumu daha kötüye gitmesinin önlenmesi gerektiği belirtildi ve bölgeye dönmek isteyen Lübnanlıların idaresinin UNIFIL güçlerinin yetki alanında olmadığını vurgulandı. UNIFIL, "İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaktan kaçınmalıdır" ifadesini kullandı.

Her ne kadar ateşkes anlaşması var olsa da, bu sabah İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00(TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen süreçte, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemleriyle ateşkes ihlallerine devam etti. Son olarak, 24 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü iddia eden İsrail, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacaklarını duyurdu.

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