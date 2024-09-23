UNIFIL'den Lübnan'da Artan Şiddete Dikkat Çekildi

UNIFIL'den Üzücü Açıklama

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde sivil can kaybı ve güvenlik tehditleri konusundaki endişelerini dile getirdi. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Güvenlik Endişeleri Yükseliyor

UNIFIL'in resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Lübnan'ın güneyindeki sivillerin güvenliği için ciddi endişelerimiz var," ifadesi yer aldı. UNIFIL Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro, hem Lübnanlı hem de İsrailli yetkililere, "Gerginliğin acilen azaltılması gerekiyor," dedi.

Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları

Açıklamada, "Sivillere yönelik saldırılar yalnızca uluslararası hukuk ihlali değil, aynı zamanda savaş suçu olarak da değerlendirilebilir," denilerek, diplomatik çözüm çağrısı tekrarlanarak tarafların sivillerin yaşamını öncelikle dikkate alması gerektiği vurgulandı.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının, bölgedeki kalıcı istikrar için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Bu karar, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve sadece Lübnan ordusu ile UNIFIL'in bölgedeki varlığını güvence altına almayı öngörüyor.

Son Gelişmeler

Bugün itibarıyla, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 274 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve diğer bölgelere kitlesel göç yaşanıyor. Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini bildirirken, İçişleri Bakanlığı ise güneydeki okulları, yerinden edilen vatandaşlara barınma sağlamak amacıyla açtı.