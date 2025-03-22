UNIFIL Endişeli: Lübnan ile İsrail Arasında Şiddet Artabilir

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail arasında şiddetin yeniden tırmanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru 4 roketin ateşlenmesinin ardından iki ülke arasında artan çatışma riskiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Tenenti, sabah saat 07:30 civarında Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından İsrail'in derhal misilleme yaptığını belirterek, “Bölgedeki şiddetin yeniden artmasından ciddi kaygı duyuyoruz.” dedi. Tüm tarafları sakin olmaya ve birkaç aydır sağlanan istikrarı korumaya davet eden Tenenti, olası gerilimlerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Tenenti, “Durum hala çok kritik; tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullanarak, UNIFIL bünyesindeki askerlerin de bulundukları lokasyonlarda görevlerini sürdürdüğünü vurguladı. Üstelik, İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

Ateşkes, İhlaller ve İnsan Kayıpları

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal etmektedir. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken, 288 kişi de yaralanmıştır.

Ateşkes koşullarına rağmen, İsrail ordusu kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere girmiş ve anlaşmadaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmüştür.