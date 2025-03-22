UNIFIL Endişeli: Lübnan ile İsrail Arasında Şiddet Artabilir

UNIFIL, Lübnan ile İsrail arasındaki gerilimden endişeli. Son roket saldırıları sonrası iki ülke arasındaki şiddetin artabileceği uyarısını yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:25
UNIFIL Endişeli: Lübnan ile İsrail Arasında Şiddet Artabilir

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail arasında şiddetin yeniden tırmanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru 4 roketin ateşlenmesinin ardından iki ülke arasında artan çatışma riskiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Tenenti, sabah saat 07:30 civarında Lübnan'dan fırlatılan roketlerin ardından İsrail'in derhal misilleme yaptığını belirterek, “Bölgedeki şiddetin yeniden artmasından ciddi kaygı duyuyoruz.” dedi. Tüm tarafları sakin olmaya ve birkaç aydır sağlanan istikrarı korumaya davet eden Tenenti, olası gerilimlerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Tenenti, “Durum hala çok kritik; tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullanarak, UNIFIL bünyesindeki askerlerin de bulundukları lokasyonlarda görevlerini sürdürdüğünü vurguladı. Üstelik, İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

Ateşkes, İhlaller ve İnsan Kayıpları

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal etmektedir. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken, 288 kişi de yaralanmıştır.

Ateşkes koşullarına rağmen, İsrail ordusu kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere girmiş ve anlaşmadaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmüştür.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da Kız Kardeşinin Eşine Cinayet Suçlaması: Tutuklandı
3
Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Zelenskiy, Donetsk Cephesinde Askerleri Ziyaret Etti
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü
6
Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
7
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!