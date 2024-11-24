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UNIFIL Komutanı Tuğamiral Kesten, TCG Kınalıada'yı Ziyaret Etti

UNIFIL Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Richard Kesten, TCG Kınalıada korvetini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:30
UNIFIL Komutanı Tuğamiral Kesten, TCG Kınalıada'yı Ziyaret Etti

UNIFIL Komutanı TCG Kınalıada'yı İnceledi

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Richard Kesten, TCG Kınalıada korvetini ziyaret etti. Bu ziyaret, UNIFIL'in Lübnan açıklarındaki faaliyetleri çerçevesinde gerçekleşti.

Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tuğamiral Kesten ve beraberindeki heyet, ziyarette geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bu tür ziyaretler, uluslararası işbirliği ve katılımcı ülkelerin askeri yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral...

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Richard Kesten (solda), TCG Kınalıada korvetini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral...

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Richard Kesten (solda), TCG Kınalıada korvetini ziyaret etti.

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