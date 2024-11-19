DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,54 0,21%
ALTIN
2.923,38 -0,76%
BITCOIN
3.180.100,77 -0,86%

UNIFIL Sözcüsü Tenenti: "İsrail'in kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine ulaştı"

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in kara saldırılarının Lübnan'da şiddetlendiğini ve 20 personelin yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:54
UNIFIL Sözcüsü Tenenti: "İsrail'in kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine ulaştı"

İsrail'in Saldırıları Lübnan'ı Vuruyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in kara saldırılarının Lübnan'ın derinliklerine ulaştığını ve iç çatışmaların giderek şiddetlendiğini ifade etti.

Son Durum ve Çatışmalar

Tenenti, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, son bir ay içinde Mavi Hat boyunca çatışmaların arttığına dikkat çekti. "İsrail kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine kadar ulaştı. Önemli çatışmalar, mevzilerimize çok yakın noktalarda meydana geliyor" dedi.

Tenenti, UNIFIL güçlerinin de zaman zaman saldırılara maruz kaldığını belirterek, bugüne kadar 20 UNIFIL personelinin yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.

Koordinasyon Çalışmaları ve Amaçlar

UNIFIL'in işleyişine dair açıklamalarda bulunan Tenenti, her gün İsrail ordusu, Lübnanlı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandığını vurguladı. Son dört ayda sınır bölgelerinde yaklaşık 1200 sivil ve insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

UNIFIL'in, savaşan taraflarla iletişim kanallarını açık tutmaya devam ettiğini ifade eden Tenenti, çatışmaların sona ermesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararının uygulanmasına odaklandıklarını kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin Ziyareti

Tenenti, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in geçtiğimiz hafta UNIFIL, Lübnan ve İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, Lacroix'in temaslarıyla ilgili New York’ta basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrol altında tutulmaya devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte 3 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

İç Göçler ve İnsan Hakları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Karşılık olarak, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle saldırılarda bulunuyor. Bununla birlikte, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla insan yerinden oldu. Lüban hükümeti, yerinden edilenlerin 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Öğrencinin Parmagı Okul Sırasına Sıkıştı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Rusya'dan Sert Açıklama: Uzun Menzilli Silahlar Kullanılırsa Saldırı Hakkımız Var
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünye'deki İstismar Olayına Müdahale
4
Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
İzmir İçin Nefes Projesi Tanıtıldı: Körfez Kirliliğine Son!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek