UNIFIL Sözcüsü Tenenti: "İsrail'in kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine ulaştı"

İsrail'in Saldırıları Lübnan'ı Vuruyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in kara saldırılarının Lübnan'ın derinliklerine ulaştığını ve iç çatışmaların giderek şiddetlendiğini ifade etti.

Son Durum ve Çatışmalar

Tenenti, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, son bir ay içinde Mavi Hat boyunca çatışmaların arttığına dikkat çekti. "İsrail kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine kadar ulaştı. Önemli çatışmalar, mevzilerimize çok yakın noktalarda meydana geliyor" dedi.

Tenenti, UNIFIL güçlerinin de zaman zaman saldırılara maruz kaldığını belirterek, bugüne kadar 20 UNIFIL personelinin yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını aktardı.

Koordinasyon Çalışmaları ve Amaçlar

UNIFIL'in işleyişine dair açıklamalarda bulunan Tenenti, her gün İsrail ordusu, Lübnanlı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandığını vurguladı. Son dört ayda sınır bölgelerinde yaklaşık 1200 sivil ve insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

UNIFIL'in, savaşan taraflarla iletişim kanallarını açık tutmaya devam ettiğini ifade eden Tenenti, çatışmaların sona ermesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararının uygulanmasına odaklandıklarını kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin Ziyareti

Tenenti, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in geçtiğimiz hafta UNIFIL, Lübnan ve İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, Lacroix'in temaslarıyla ilgili New York’ta basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrol altında tutulmaya devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte 3 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

İç Göçler ve İnsan Hakları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Karşılık olarak, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle saldırılarda bulunuyor. Bununla birlikte, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla insan yerinden oldu. Lüban hükümeti, yerinden edilenlerin 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.