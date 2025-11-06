ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: "Borcu Bulunmayan Memur Neredeyse Yok" — "En Düşük Maaş 75 Bin TL Olmalı"

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), kamu çalışanlarının taleplerini duyurmak için Ankara'da planladığı eylemlerden ilki Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapıldı. ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, burada yaptığı açıklamada 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin kamu çalışanlarını tatmin etmediğini belirtti ve en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Güzel: Memurun alım gücü eridi, toplu sözleşme süreci yetersiz

Güzel, kamu çalışanlarının geçim şartlarının giderek zorlaştığını ifade ederek şunları söyledi: "Uzun süredir ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı karşısında kamu çalışanlarının maaşları erimiş, geçim şartları her geçen gün zorlaşmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı politikalar memurun sofrasındaki emeği daha da küçültmüştür. Bir yanda enflasyon canavarı, diğer yanda sıkı para politikaları, memuru nefes alamaz hale getirmiştir. 2023 Temmuz ayında en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarı ile bugün en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarı karşılaştırdığımızda yüzde 30’un üzerinde azaldığımı görüyoruz. Bu durumun yaşanmasının en büyük nedeni çarpık toplu sözleşme sürecidir. 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde tüm uyarılarımıza rağmen önlem alınmadığı eşel mobil sistem inşa edilmedi ve enflasyonun gölgesinde geçen bir toplu sözleşme sürecine hep birlikte şahit olduk."

"Borcu bulunmayan memur neredeyse yok. Her geçen gün icralı olan memur sayısı artıyor" diyen Güzel, 2026-2027 yıllarında benzer sorunların devam etmesi halinde durumun daha da ağırlaşacağını kaydetti.

Talepler: Şeffaf artış ve Meclis yetkisi

Güzel, maaş artış oranlarının şeffaf biçimde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Memurların tek isteği var o da insanca yaşayacak ücret" ifadesini kullandı. Ayrıca, maaş artışlarının tek bir kişi, bir bakanlık ya da dar bir kesimin takdirine bırakılamayacağını, bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sendikaların katılımıyla şeffaf olarak alınması gerektiğini vurguladı.

Güzel, Meclis ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrı yaparak; Meclis'in çalışması gerektiğini ve Hazine ile Maliye Bakanlığı'nın memuru "hazineye yük" olarak görme yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Eylem takvimi

Üniversite İdari Personel Sendikası, ikinci eylemini 8 Kasım'da Ulus Meydanı'nda gerçekleştireceklerini açıkladı.

