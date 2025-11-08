ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Ankara Ulus Meydanı’nda düzenlenen eylemde memurların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Güzel, memurların özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin tüm illerinden en az 200 memurun katıldığını açıkladı.

Eylemin Gerekçesi ve Talepler

Genel Başkan İbrahim Güzel, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinin memurların alım gücünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Güzel, "Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaşan, kredi kartının asgarisini bile ödemekte zorlanan memur, artık ölmüştür" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

Güzel, sendika olarak öncelikle üniversite idari personelinin sorunlarına çözüm ürettiklerini ancak kamu sendikalarının siyasete angaje olmasının memur çıkarlarının savunulmasını zayıflattığını belirtti. "Memurun hakkının gerçek anlamda savunulmadığına" dikkat çeken Güzel, "8. Dönem Toplu Sözleşme" sürecinde yaşananları eleştirdi ve masada çözüm bulunamıyorsa konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.

Masadan Meclise: Beklenen Düzenlemeler

Güzel, sürecin hakem heyetiyle noktalanmasına tepki göstererek, memur maaş artışının Meclis tarafından belirlenmesi ve hakem heyetinin yapısının yeniden düzenlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi: "Masada çözüm yoksa Gazi Meclisimizde vardır diyor, memur maaş artışının mecliste belirlenmesi ve hakem heyetinin yapısının yeniden düzenlenmesi için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz."

Gün geçtikçe ağırlaşan yaşam şartlarının toplum gündemine taşınması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Asgari yaşam şartlarını oluşturmakta zorlanıp yaşam ile ölüm arasında arafta kalan tüm memurlarımızın hayrına bugün burada lokma döküyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'ye Çağrı

ÜNİPERSEN lideri, sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekillere seslendi: "600 vekilimize, kamu çalışanlarının sorunlarının geneline çözüm getirecek bu sorunlara sahip çıkmaya davet ediyoruz." Memurların özlük ve mali haklarının 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılacağı inancını dile getiren Güzel, yasama organına çağrı yaptı.

Eylem ve Etkinlik

Düzenlenen eyleme ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel ile sendika üyeleri katıldı. Kürsüdeki konuşmasının ardından Güzel, memurların zor yaşam şartlarına dikkat çekmek amacıyla lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

