ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin

ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel, Ankara Ulus Meydanı’ndaki eylemde memurların özlük ve mali haklarının 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılmasını ve TBMM’ye çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:02
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin

ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Ankara Ulus Meydanı’nda düzenlenen eylemde memurların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Güzel, memurların özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin tüm illerinden en az 200 memurun katıldığını açıkladı.

Eylemin Gerekçesi ve Talepler

Genel Başkan İbrahim Güzel, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinin memurların alım gücünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Güzel, "Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaşan, kredi kartının asgarisini bile ödemekte zorlanan memur, artık ölmüştür" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

Güzel, sendika olarak öncelikle üniversite idari personelinin sorunlarına çözüm ürettiklerini ancak kamu sendikalarının siyasete angaje olmasının memur çıkarlarının savunulmasını zayıflattığını belirtti. "Memurun hakkının gerçek anlamda savunulmadığına" dikkat çeken Güzel, "8. Dönem Toplu Sözleşme" sürecinde yaşananları eleştirdi ve masada çözüm bulunamıyorsa konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.

Masadan Meclise: Beklenen Düzenlemeler

Güzel, sürecin hakem heyetiyle noktalanmasına tepki göstererek, memur maaş artışının Meclis tarafından belirlenmesi ve hakem heyetinin yapısının yeniden düzenlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi: "Masada çözüm yoksa Gazi Meclisimizde vardır diyor, memur maaş artışının mecliste belirlenmesi ve hakem heyetinin yapısının yeniden düzenlenmesi için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz."

Gün geçtikçe ağırlaşan yaşam şartlarının toplum gündemine taşınması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Asgari yaşam şartlarını oluşturmakta zorlanıp yaşam ile ölüm arasında arafta kalan tüm memurlarımızın hayrına bugün burada lokma döküyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'ye Çağrı

ÜNİPERSEN lideri, sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekillere seslendi: "600 vekilimize, kamu çalışanlarının sorunlarının geneline çözüm getirecek bu sorunlara sahip çıkmaya davet ediyoruz." Memurların özlük ve mali haklarının 21. yüzyıla yakışır seviyeye çıkarılacağı inancını dile getiren Güzel, yasama organına çağrı yaptı.

Eylem ve Etkinlik

Düzenlenen eyleme ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel ile sendika üyeleri katıldı. Kürsüdeki konuşmasının ardından Güzel, memurların zor yaşam şartlarına dikkat çekmek amacıyla lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN) GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, "TÜM MEMURLARIMIZIN...

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN) GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, "TÜM MEMURLARIMIZIN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINI, 21. YÜZYILA YAKIŞIR SEVİYEYE ÇIKARACAĞINA İNANIYORUZ" DEDİ.

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN) GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, "TÜM MEMURLARIMIZIN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00