United Airlines, Mart ayında Tel Aviv Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

United Airlines, Tel Aviv Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines, mart ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor. The Hill kaynaklı habere göre, şirket 15 Mart'ta Tel Aviv seferlerine geri dönecek ve 29 Mart itibarıyla sefer sayısını artırma planları bulunduğunu açıkladı.

Uçuşların Yeniden Başlatılma Sebebi

United Airlines tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yeniden uçuşlar, bölge için operasyonel hususların ayrıntılı bir değerlendirmesi ve uçuş görevlilerimiz ile pilotlarımızı temsil eden sendikalarla yapılan çalışmaların ardından başladı" denildi. Şirket, aynı zamanda Tel Aviv'e dönen ilk hava yolu şirketi olma unvanını taşıyor.

Talebe Göre Ek Seferler Planlanacak

Şirket, talebe bağlı olarak günlük ek uçuşların başlatılıp başlatılmayacağını ise değerlendirileceklerini belirtti. Bu karar, İsrail ve Hamas arasında yapılan rehinelerin iadesi ve kapsamlı ateşkes anlaşmasının ardından alındı.

Diğer Hava Yolu Şirketleri

Öte yandan, diğer büyük bir Amerikan hava yolu şirketi Delta Air Lines da nisan itibarıyla Tel Aviv seferlerine başlamayı planladığını duyurdu.