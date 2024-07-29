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United Airlines Uçağı, Biyolojik Tehlike Nedeniyle Washington’a İniş Yaptı

United Airlines'a ait bir uçak, yolcuların rahatsızlanması nedeniyle Dulles Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:04
United Airlines Uçağı, Biyolojik Tehlike Nedeniyle Washington’a İniş Yaptı

United Airlines'dan Biyolojik Tehlike İnişi

Amerikan havacılık taşıyıcısı United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington DC'deki Dulles Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. İniş, uçuş sırasında meydana gelen bir "biyolojik tehlike" alarmı nedeniyle yapıldı.

Uçuş Detayları

New York Post'un bildirdiğine göre, Houston'dan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 model uçakta, birçok yolcu aniden rahatsızlanarak kusma şikayetleri gösterdi. Bu durum, uçaktaki ekip tarafından bir tehlike olduğu noktasında tespit edildi.

Sağlık Durumu ve Temizlik İşlemleri

Uçak, Dulles Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçaktaki toplam 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı. United Airlines, uçağın inişinin ardından detaylı bir temizlik prosedürü uygulayacağını bildirdi.

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