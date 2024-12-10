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UnitedHealthcare CEO'suna Saldırı: Zanlı Cinayetle Yargılanacak

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione, cinayetle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:53
UnitedHealthcare CEO'suna Saldırı: Zanlı Cinayetle Yargılanacak

UnitedHealthcare CEO'suna yönelik saldırıda yeni gelişmeler

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan Luigi Mangione cinayetle yargılanacak.

Gözaltına alınma süreci

ABD basınında yer alan haberlerde, Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinin Mangione'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama yaptığı bildirildi. Pensilvanya eyaletinin Altoona kentinde gözaltına alınan Mangione'nin, çıkarıldığı mahkemede polise kimliği hakkında yalan beyanda bulunma, sahtecilik ve üzerinde ruhsatsız 'hayalet silah' taşıma da dahil olmak üzere beş ayrı suçla itham edildiği belirtildi.

Saldırının ayrıntıları

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, düzenlenen basın toplantısında, polise yapılan ihbar sonucu restoranda yemek yerken gözaltına alınan Mangione'nin üzerinde yapılan aramada silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğunu açıkladı. Mangione'nin Maryland doğumlu ve Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşında bir kişi olduğu bildirildi.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) başdedektifi Joseph Kenny, Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiğini ve üzerinden 3D yazıcı ile yapılmış 'hayalet silah' ve Thompson'a yönelik yazılmış üç sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının saldırıyı tek başına planladığına inandıklarını ifade etti.

Saldırının sonuçları

UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferansa katılmak üzere gittiği otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Son 20 yıldır şirketin bünyesinde çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021'den bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda henüz bir bilgi olmadığını duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise saldırganı yakalama çalışmalarına dahil olduğunu ve Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

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