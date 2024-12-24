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UnitedHealthcare CEO'suna Suikast Suçlaması: Luigi Mangione İddiaları Reddetti

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Luigi Mangione, suçlamaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:57
UnitedHealthcare CEO'suna Suikast Suçlaması: Luigi Mangione İddiaları Reddetti

ABD'de Sağlık Sigortası CEO'suna Yönelik Terör Suçlaması

ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle yargılanan Luigi Mangione, mahkemedeki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Manhattan'da gerçekleşen duruşmada, cinayet zanlısı Mangione, duruşma sırasında zincirli ve kelepçeli bir şekilde dinleyici önüne çıkarıldı.

Savcıların açıkladığına göre, federal mahkeme ve eyalet mahkemesindeki dava süreçleri paralel olarak ilerleyecek. Mangione, federal suçlamalar dolayısıyla idam cezası veya eyalet suçlamaları nedeniyle müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Thompson'ın Ölümü ve Saldırı Anı

CEO Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da katıldığı bir konferans için oteline giriş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. New York Polis Teşkilatı (NYPD), saldırının özellikle Thompson'ı hedef aldığını belirtti. Ayrıca, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Olayın ardından, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, saldırı sonrası gözaltına alınan şüphelinin 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu ve üst aramasında bulunulan silah susturucuları ile sahte kimliklerin tespit edildiğini bildirdi. NYPD başdedektifi Joseph Kenny, Mangione'nin üzerinde aynı zamanda 3D yazıcı ile yapılmış hayalet silah ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin bulunduğunu ve zanlının saldırıyı tek başına planladığına inandıklarını ifade etti.

Luigi Mangione'ye yöneltilen terör eylemi olarak cinayet işleme suçlaması, devam eden dava süreçleriyle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

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