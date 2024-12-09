UnitedHealthcare CEO'suna Yönelik Saldırı: Bir Kişi Gözaltında!

ABD'de Sağlık Sigorta Şirketi CEO'suna Yönelik Saldırı

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'a yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yerel polis, saldırıyla bağlantılı olarak 26 yaşındaki bir kişinin Pennsylvania eyaletinin Altoona şehrinde yakalandığını duyurdu.

Şüphelinin Kimliği ve Gözaltı Detayları

Polis, söz konusu kişinin, restoranda yemek yediği sırada yapılan bir ihbar üzerine yakalandığını bildirdi. Zanlının üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğu ifade edildi.

Zanlının Kimliği Açıklandı

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, düzenlenen bir basın toplantısında zanlının kimliğini açıkladı. Buna göre, Luigi Mangione adındaki 26 yaşındaki şüpheli, Maryland doğumlu ve Hawai eyaletine kayıtlı. New York Polis Teşkilatı (NYPD) Baş Dedektifi Joseph Kenny, Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiğini belirtti ve üzerinden 3D yazıcı ile yapılmış bir "hayalet silah", susturucu ve sağlık sigorta şirketine yönelik hazırlanmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaştı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kenny, ele geçirilen kanıtlar doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının şu an saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" dile getirdi. Mangione'nin New York'a getirildikten sonra hakkında suçlamaların açıklanacağı kaydedildi.

Brian Thompson'a Yapılan Saldırı

UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık tarihinde New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Son 20 yıldır UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

New York Polisi, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, elde edilen kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının arkasındaki motivasyon hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmadığını bildirdi. Ayrıca, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganı yakalamak için yürütülen çalışmalara dahil olduğunu ve Thompson'ın katilinin yakalanmasına yardımcı olanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.