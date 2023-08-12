Üniversite adayları merakla bekliyordu: Ücretleri sonunda belli oldu!

KYK yurt başvuruları ve ücretleri üniversite öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki bu sene yurt ücretleri ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre bu sene KYK yurt ücretlerinin 250 TL ve 450 TL arasında olması bekleniyor. KYK yurt ücretleri ve başvuru süreçleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.





KYK başvuruları üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu sene de başvuru sürecinin bu tarihe yakın bir süreçte başlaması bekleniyor.