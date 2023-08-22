Üniversite mezunu çalışanlara müjde! 3600 ek gösterge ile maaşlar en az bu kadar olacak

3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren bu düzenleme gündeme gelecek. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını etkileyen bu düzenleme, memur maaşlarının hesaplanmasında büyük önem taşıyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine daha önce verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni bir yasa ile birlikte 1. kademedeki tüm memurları kapsayacak. Bu düzenlemeyle memurların emekli maaşları yaklaşık 2 bin 250 lira, memur emeklilerinin ikramiyeleri ise 60 bin liraya kadar yükselecek. Hem maaş hem de emeklilik avantajları sunan bu düzenleme, memur kesiminin mali durumunu olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. İşte detaylar...





YAKLAŞIK 5,3 MİLYON KAMU ÇALIŞANINI ETKİLEYEN DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlileri için özellikle emeklilik döneminde önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Ancak, bu avantajdan her memurun yararlanamayacağını ifade etti. Karakaş, 3600 ek göstergenin sadece 1. dereceye gelen memurları kapsayacağını açıkladı. Devlet Memurlar Kanunu'na göre memur derecesinin ve kademesinin eğitime dayalı olarak belirlendiğine vurgu yaptı. İşte diğer ayrıntılar...





İlkokul mezunu memurların 3600 ek göstergeden faydalanamayacağını çünkü bu mezuniyet seviyesinde başlatılan memurların en fazla 7. dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Ortaokul mezunu memurların da 3600 ek göstergeden yararlanma şansının düşük olduğunu, çünkü 14. derece 2. kademeden başlatıldıklarını ve en fazla 5. dereceye ulaşabileceklerini ifade etti. Lise mezunu memurların 3600 ek göstergeden faydalanma olasılığının da zor olduğunu, 13. derece 3. kademeden başlatıldıklarını ve en fazla 3. dereceye kadar gelebileceklerini aktardı.

Karakaş ayrıca, lise mezunu memurların daha sonra bir yüksekokul bitirmeleri halinde 1. dereceye gelebileceklerini de belirtti. Bu nedenle, 3600 ek göstergeden yararlanmanın eğitim seviyelerine ve memurların derece-kademe durumlarına göre değişeceğini vurguladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin sadece belirli eğitim seviyelerine sahip ve 1. dereceye gelme şansı olan memurları kapsadığını, diğer memurlar için bu avantajın geçerli olmadığını özetledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin yalnızca 1. derece memurlar için geçerli olduğunu vurguladı. Üniversite mezunu olan memurların bu avantajdan yararlanabilmesi için en az 2 yıl üniversite mezunu olmaları gerektiğini belirtti. Bu memurların 10. derece 2. kademeden başlayarak 1. dereceye yükselebildiğini, 4 yıl ve üzeri üniversite mezunları ise en kolay şekilde 1. dereceye ulaşabildiğini aktardı.

Yaklaşık 470 bin çalışan memur, kamu görevlisi ve memur emeklisinin 3600 ek göstergeden yararlanacağını söyleyen Karakaş, bu düzenleme ile emekli olanların maaşlarının artacağını ve çalışan memurların emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış yaşanacağını belirtti. Ayrıca, memurların bulundukları ek gösterge dilimindeki Tazminat Yansıtma Oranının önemine değindi. 2200-3600 ek göstergeden yararlanan memurlar için tazminat oranının yüzde 85 olduğunu, ancak 3600 ek göstergesine sahip memurların tazminat oranının yüzde 145'e kadar çıkabileceğini ifade etti. Bu yansıtma oranının, memurların ikramiye tutarlarını önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Özetle, 3600 ek göstergenin yalnızca 1. derece memurlar için geçerli olduğunu ve üniversite mezunu olan memurların bu avantajı elde edebilmesi için belirli eğitim şartlarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemenin emekli maaşlarını, emekli ikramiyelerini ve çalışan memur maaşlarını etkileyeceğini açıkladı. Tazminat yansıtma oranının da önemine değinerek, memurların ek gösterge dilimlerine göre alacakları tazminatın farklılık göstereceğini ifade etti.