Üniversite öğrencilere verilen vergisiz telefon markaları! Akıllı telefon vergileri dudak uçuklattı: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo...

Kısa süre önce gündeme gelen üniversite öğrencilerinin vergisiz olarak telefona ulaşma kararı Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılırken ne zaman eyleme geçirileceği araştırılmaya başlandı. Uygulamaya geçilmeyen bu uygulama için özel şartların olduğu duyuruldu. Vergisiz telefon satışlarının yanı sıra üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet hakkı tanımlanacak.

TELEFONLARDAN ALINAN VERGİ MİKTARI

Yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı

Yüzde 12 TRT Bandrolü

ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25,

3000 TL’yi geçmeyen cihazlarda yüzde 40 ÖTV,

3000 TL’nin üzerinde yer alan telefonlardan yüzde 50 ÖTV payı alınıyor. Bunlara ek olarak yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.





TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ YAPILAN MARKA VE MODELLER

- Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

- OPPO: A15, Reno 5 Lite,

-Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

-Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

-TCL: 20 SE, 20 E, L7,

-Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

-Tecno Mobile: Camon 16,

-General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

-Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

-Reeder: S19 Max Pro S

-OMIX: X5