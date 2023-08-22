Üniversite öğrencilere verilen vergisiz telefon markaları! Akıllı telefon vergileri dudak uçuklattı: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo...

Üniversite öğrencilerine vergisiz verilecek olan cep telefonu ve bilgisayarlar için gözler o tarihe çevrildi. Vergisiz olarak ulaşabilecek o cihazlar üzerinden şartlar açıklandı. İşte o markalar ve modeller...