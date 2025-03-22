Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği

Elazığ'dan Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Harput Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, teravih namazı için camiye giden çocuklara hazırladıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşatıyor. Üniversite eğitimine devam eden 40 öğrenci, Türkiye'nin farklı şehirlerinden Elazığ'a gelerek, bu şehirde Bir Tutam İyilik adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Hediye Paketleri ve Notlarla Dolu Sevinç

Gençler, kendi harçlıklarıyla aldıkları küçük hediyeleri ve oyuncakları, yurtta yazdıkları samimi notlarla birlikte hediye paketleri haline dönüştürüyor. İftardan sonra kendilerine sağlanan araçlarla belirledikleri camilere giden öğrenciler, çocuklara hediyelerini ulaştırıyor. Bazı hediyeler ise çocukların ayakkabılarının içine gizleniyor.

Projenin Amacı Daha Fazla Çocuk Gülümsetmek

Harput Yurdu Eğitim Sorumlusu Fadime Açıkkapı, bu projeyi başlatırken "Bir camide namaz kılarken arka saflarda gülüşen, koşan, eğlenen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun" sözünü düstur edindiklerini söylüyor. Açıkkapı, çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek amacıyla, gündüz vakitlerinde hediyeleri hazırladıklarını ve her gün farklı camilere gittiklerini belirtti.

Öğrencilerin Gönüllü Katılımı

Medine Karaduman, Fırat Üniversitesi Ebelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak projeye katıldıklarını ifade etti. Karaduman, "Çocuklara oyuncak, şeker ve çikolata aldık. İftardan sonra çocukların ayakkabılarında hediyeleri buluyoruz. Hediyelerin üzerine küçük notlar yazıyoruz" dedi.

Projede gönüllü olarak yer alan öğrencilerden İlknur Ulukaya ise "Küçükken camiye gittiğimizde bize hediye verildiğinde çok mutlu oluyorduk. Projeye katıldığım için çok mutluyum" dedi.

Çocukların Mutluluğu

Hediye alan çocuklardan Ece Yıldırım ise iftardan sonra babasıyla camiye gittiğini ve ayakkabısında hediye bulduğunda çok sevindiğini söyledi. Yıldırım, "Camiden çıktıktan sonra ayakkabımın içine hediye koymuşlardı, çok mutlu oldum" diyerek proje kapsamında yaşadığı sevinci paylaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek üniversite okuyan ve Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 40 öğrenci, teravih namazına giden çocuklara sürpriz yapmak için "Bir Tutam İyilik" projesini hayata geçirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve kendi harçlıklarıyla küçük hediyeler ve oyuncaklar alan gençler, bunları yurtta yazdıkları küçük notlarla birlikte hediye paketleri haline getiriyor. Gençler, iftardan sonra kendilerine tahsis edilen araçlarla belirledikleri camilere giderek çocuklara hediyelerini veriyor. Bazı hediyeler ise çocukların ayakkabılarının içine konuyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Elazığ'a gelerek üniversite okuyan ve Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 40 öğrenci, teravih namazına giden çocuklara sürpriz yapmak için "Bir Tutam İyilik" projesini hayata geçirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ve kendi harçlıklarıyla küçük hediyeler ve oyuncaklar alan gençler, bunları yurtta yazdıkları küçük notlarla birlikte hediye paketleri haline getiriyor. Gençler, iftardan sonra kendilerine tahsis edilen araçlarla belirledikleri camilere giderek çocuklara hediyelerini veriyor. Bazı hediyeler ise çocukların ayakkabılarının içine konuyor.