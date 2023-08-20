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Üniversite öğrencilerine oh çektiren haber geldi! Artık tek kuruş para ödemeyecekler

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Üniversite öğrencilerine oh çektiren haber geldi! Artık tek kuruş para ödemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu! Vergisiz telefon ve bilgisayar devri başlıyor! İşte detaylar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli düzenleme detayları gün yüzüne çıktı. Bu kapsamda, gençlerin teknolojiye daha kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla vergi muafiyeti ve ücretsiz internet kullanım hakkı gibi yenilikler hayata geçirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu düzenlemeye göre, örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencileri, vergisiz cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında vergi avantajından yararlanabilecekler. Bu uygulama, milyonlarca öğrencinin teknoloji cihazlarına daha uygun fiyatlarla sahip olmalarını hedefliyor.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) gibi yüksek orandaki vergilerin kaldırılmasıyla birlikte, cep telefonu fiyatlarında dikkate değer bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Örneğin, 50,904 liralık bir telefon, vergi muafiyeti sayesinde 25,000 liraya alınabilecek. Sadece ÖTV muafiyeti uygulandığında ise 35.000 liralık bir telefonun fiyatı 20.361 liraya inecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik bu düzenleme, sadece teknoloji cihazlarında değil, aynı zamanda bilgisayar ve tablet gibi ihtiyaç duyulan diğer cihazlarda da vergi muafiyeti sağlayacak. Ayrıca, öğrencilere her ay 10 GB ücretsiz internet hakkı tanınarak, iletişim ve eğitim alanındaki ihtiyaçları da desteklenmiş olacak.

Ancak, düzenlemenin kapsamı açık öğretimde okuyan öğrencileri ve yüksek lisans/doktora öğrencilerini içermeyecek. Bu kapsamda sadece örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencileri faydalanabilecekler.

Bu yeni düzenleme ile Türkiye, üniversite öğrencilerinin teknoloji cihazlarına daha uygun şartlar altında erişimini destekleyerek eğitim ve iletişim alanında önemli bir adım atmış olacak.

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