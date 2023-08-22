Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon şoku! Ayrıntıları öğrenenin hayalleri suya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak kaydıyla vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı için başvuru talimatı verdi. Ancak talimatın içeriği o kadar beklenmedik bir şeydi ki bu durum gençleri kızdırdı.

Cep telefonlarının fiyatı vergi hariç 25.000 TL ama vergiler dahil 50.000 TL'ye satılıyor. Yeni uygulamayla beraber ÖTV hariç bir cep telefonunu 25.000TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ancak açık öğretime yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil değildir.

Telefon vergi oranları ve ücretleri nelerdir?





ÖTV'siz alınabilen cep telefonları için vergi hesaplamasına örnek olarak iPhone 14 serisini ele alalım. iPhone 14 128GB modeli için:

ÖTV (yüzde 50): 8.757 TL

KDV (yüzde 18): 4.727 TL

TRT Payı (yüzde 10): 1.578 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 158 TL

Toplam fiyat: 15.220 TL

Diğer modeller için de aynı hesaplamayı yaparsanız iPhone 14 Pro Max 1TB modelinin vergi hariç fiyatının 16.159 TL olduğunu, bu fiyata vergiyi de eklerseniz toplam 27.792 TL olacağını görebilirsiniz.

"iPhone severlere kötü haber"

Sadece Türkiye'de üretimi yapılan veya montajı yapılan cep telefonları bu kapsama dahildir. (Apple Türkiye'de üretilmiyor. Çin markası olan Xiaomi üretiliyor.)

Cep telefonu ve laptop vergi muafiyeti kampanyasının detayları neler?

Öğrencilere yönelik cep telefonu ve bilgisayar vergisi muafiyeti kampanyasının detayları açıklandı. Gümrüksüz "telefon" veya "bilgisayar" alımı bir defayla sınırlıdır. Sadece Türkiye'de üretilmiş veya montajı yapılmış ürünleri satın alabilirsiniz. Ürünler belirli bir fiyat aralığında satın alınabilir.